Montopoli, contributi per le micro imprese: domande sul sito del Comune

Sino a venerdì 21 maggio alle ore 24 sarà possibile fare domanda di partecipazione per il bando pubblicato dal Comune di Montopoli in val d’Arno per l’erogazione di un contributo a fondo perduto dedicato alle attività commerciali danneggiate dalla crisi sanitaria. Le risorse stanziate, pari a 44.000 euro, saranno distribuite sulla base dei criteri specificati nel bando stesso: il contributo, erogato in un’unica soluzione, potrà essere corrisposto nella misura massima di mille euro.

«È una misura importante e necessaria per sostenere il rilancio delle nostre attività commerciali – spiega il sindaco Giovanni Capecchi – al bando potranno fare domanda numerose tipologie di attività: somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, commercio in sede fissa o su area pubblica, edicole, distributori di carburante, artigianato di servizio alla persona, attività ricettive alberghiere ed extralberghiere, agriturismi, agenzie di viaggio e palestre». Sulla base delle modalità di esercizio dell’attività stessa, il bando prevede alcuni requisiti necessari per poter accedere al contributo che, in ogni caso, sarà erogato soltanto a fronte di una perdita di fatturato di almeno il 30% nel periodo gennaio- dicembre 2020 rispetto a gennaio-dicembre 2019. «L’impegno dell’amministrazione verso le attività non è mancato e non mancherà in futuro – conclude il sindaco Capecchi – prossimamente, saranno varate anche altre misure sui tributi per dar vita a una “manovra economica” per il 2021».

«Il pacchetto finanziario messo in campo ci permette di dare respiro al nostro tessuto economico, con un occhio particolare alle micro-imprese, la spina dorsale del nostro territorio – commenta Valerio Martinelli, assessore alle Attività produttive – inoltre, anche gli operatori che hanno iniziato una nuova attività o sono subentrati ad attività già avviate nel 2020 potranno fare richiesta di questo contributo».

Per consultare tutti i requisiti di partecipazione e i motivi di esclusione, si può consultare il testo integrale del bando così come riportato sul sito del Comune di Montopoli in val d’Arno. «Ci tengo a ringraziare le associazioni di categoria, i capigruppo e i consiglieri comunali con i quali abbiamo condiviso un percorso concertato e collaborativo per dar vita a questa misura – conclude Martinelli – il gioco di squadra, in un periodo così difficile e complesso, può essere davvero decisivo».

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno