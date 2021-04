Pediatria Siena, l'Associazione Arturo Pratelli dona oltre mille euro alla Onlus Insieme per i Bambini

Generoso e lodevole gesto da parte dell’Associazione Arturo Pratelli, che ha deciso di devolvere una somma di 1100 euro all’Associazione Insieme per i Bambini Onlus, che svolge la propria attività all’interno della Pediatria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.

Salvatore Grosso, direttore Pediatria e presidente Insieme per i Bambini onlus e Vincenzo Pratelli, presidente Associazione Arturo Pratelli

La consegna della pergamena a simboleggiare la donazione è avvenuta il 20 aprile, giorno in cui Arturo, tragicamente scomparso nel dicembre del 2018, avrebbe compiuto 20 anni. «L’associazione – spiega Vincenzo Pratelli, padre di Arturo e presidente dell’associazione – è nata con lo scopo di fare del bene e di ricordare Arturo. Per questa donazione dobbiamo ringraziare tutte le persone che hanno contribuito, siamo emozionati ed orgogliosi di poter dare una mano a chi si prende cura dei nostri bambini». Alla consegna hanno partecipato anche Riccardo Falchi, tesoriere dell’Associazione, e Giorgia Pratelli, sorella di Arturo.

«Quando da una tragedia nasce un’iniziativa del genere – aggiunge il professor Salvatore Grosso, direttore della Pediatria e presidente dell’Associazione Insieme per i Bambini onlus – dobbiamo sottolineare il valore delle persone care che riescono a trovare la forza per aiutare gli altri. Ringraziamo di cuore i familiari e gli amici di Arturo, sentiremo la sua presenza in reparto grazie a questa bellissima donazione». Oltre al professor Grosso presenti la coordinatrice infermieristica della Pediatria Giuliana Masiero e gli altri professionisti della Pediatria.

Fonte: AOU Senese - Ufficio stampa