Ricerca case a Firenze: cosa è cambiato dal pre-pandemia a oggi

Casa.it presenta la classifica delle case più cercate a Firenze nei primi mesi del 2021 per zone, dimensioni, tipologie, numero di locali e prezzi.

L’analisi mette a confronto le visualizzazioni degli immobili su Casa.it nel primo bimestre del 2021, confrontandole con quelle dello stesso periodo del 2020, quindi pre-pandemia, nel capoluogo toscano, per indagare come sia cambiata la domanda di case a Firenze nell’ultimo anno.

Ecco i principali risultati:

Le case più cercate si trovano nel centro di Firenze, infatti la zona è al primo posto delle zone più cercate su Casa.it con una crescita rispetto al bimestre dello scorso anno del +27%. Rimane stabile al secondo posto la zona Campo di Marte - Libertà che cresce comunque nelle ricerche del +15%. Stabile anche la zona Firenze Nord - Novoli - Nova non solo in classifica ma anche come quantità di ricerche.

Al quarto posto Firenze Sud - Gavinana - Europa con una crescita del +20%. A crescere del +61% è la zona Rifredi - Dalmazia - Serpiolle - Careggi, probabilmente per la vicinanza agli ospedali, al quinto posto. In salita di una posizione, al sesto posto la zona Bolognese - Le Cure (+56%) che, ai confini della città, gode della presenza di zone verdi. Sale di una posizione anche la zona Leopoldo, settima con +37% di ricerche. All’ottavo posto Oltrarno, che scende di due posizioni soprattutto per via del forte calo di ricerche di case in vendita. A crescere invece di ben cinque posizioni, con +30% di ricerche, è Coverciano: la zona, nona in classifica, gode di case più grandi, lontane dal centro e vicine alle colline, è in crescita grazie alla ricerca di case in vendita. Caratteristiche simili anche per Legnaia - Soffiano, ai confini della città e con una buona presenza di verde. Questa zona sale di ben quattro posizioni con il +47% di ricerche e si posiziona al decimo posto.

Le dimensioni delle case più cercate vedono al primo posto la fascia dai 51 ai 100 mq con una crescita rispetto allo scorso anno del +22%, seguita da quella tra 26 e 50 mq con un +14% di crescita e, in terza posizione, la fascia dai 101 ai 150 mq con un +33%.

Gli appartamenti rimangono la tipologia più cercata con una crescita del +22% e al secondo posto i terratetto (o terracielo) ma con una flessione rispetto allo scorso anno del -20%, al terzo posto si posiziona l’attico-mansarda con una crescita del +16%.

Per quanto riguarda il numero di locali degli appartamenti, i più cercati sono i quadrilocali con una crescita del +26%, che guadagnano una posizione in classifica. Seguono i trilocali con un +18% e -1 posizione in classifica, e al terzo posto con una crescita del +10%, i bilocali.

La fascia di prezzo più cercata per le case in vendita va da 200.001 a 300.000 euro, al secondo posto quella tra 100.001 e 200.000 euro e al terzo quella da 300.001 a 400.000 euro

Per quanto riguarda i prezzi d’affitto più cercati la classifica vede al primo posto i prezzi che vanno da 601 a 800 euro mensili, al secondo posto la fascia che va da 401 a 600 euro, e al terzo posto quella da 801 a 1000 euro mensili.

Fonte: Ufficio Stampa Casa.it