Sanità prima e dopo la pandemia, lo studio della Sant'Anna di Pisa 'valuta' le Regioni italiane

Come hanno performato le Regioni italiane nel 2020? Il Laboratorio MeS Management e Sanità dell’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna, insieme alle Regioni che aderiscono al network per la valutazione, analizza la capacità di resilienza dei sistemi sanitari regionali. Venerdì 23 aprile, con inizio alle ore 11.00, saranno presentati il Sistema di monitoraggio che confronta le prestazioni erogate nel corso di tutto il 2020 con quelle offerte nel 2019, la valutazione delle politiche di vaccinazione e quella dei servizi erogati in epoca di pandemia da Covid-19.

Fanno parte del network, la collaborazione promossa dal Laboratorio MeS Management e Sanità dell’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna: Basilicata, Provincia Autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte (ha aderito in corso d’opera, i dati di questa regione non saranno disponibili), Puglia, Toscana, Provincia Autonoma di Trento, Umbria, Veneto.

La presentazione, che vede tra i partecipanti la rettrice della Scuola Superiore Sant'Anna Sabina Nuti e il team di ricerca del Laboratorio MeS Management e Sanità dell’Istituto di Management, sarà trasmessa in diretta al seguente link: https://youtu.be/ywKWtXFFP1I .