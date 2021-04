Sfalcio dell'erba a Certaldo, avviate le attività: modifiche temporanee alla sosta

Hanno preso il via gli interventi di manutenzione del verde in varie zone del territorio comunale di Certaldo. Gli addetti saranno operativi progressivamente in tutte le aree in cui sia necessario in particolare lo sfalcio dell'erba, secondo una tabella di marcia che inevitabilmente non può non fare i conti anche con le condizioni metereologiche. Strade, parcheggi, aiuole sono soltanto alcune delle aree attenzionate dall'intervento di routine che significa contrasto al degrado e cura del verde pubblico, così da permetterne una sicura fruizione da parte dei cittadini.

Per permettere il corretto svolgimento delle operazioni, è necessaria talvolta la predisposizione di divieti di sosta temporanei, posizionati almeno quarantotto ore prima del via all'intervento, così da permettere ai residenti di trovare soluzioni di sosta alternative. L'appello ai cittadini è a rispettare queste disposizioni provvisorie così da agevolare i lavori di sfalcio e da evitare di incappare in eventuali sanzioni conseguenti la violazione dei divieti di sosta.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa