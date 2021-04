Brogi & Collitorti si evolve verso il futuro: inaugura a Livorno con la presentazione del Nuovo Nissan Qashqai

Nei film e nei libri siamo abituati a vedere il futuro con città piene di grattacieli e teletrasporto. Il futuro realistico, alla portata di tutti, viene da Nissan e dalla concessionaria Brogi & Collitorti: è rappresentato dal design innovativo e morbido del Nuovo Nissan Qashqai.

In un momento, purtroppo, contrassegnato da brutte notizie, il rivenditore Nissan per eccellenza nell'Empolese Valdelsa ha deciso di guardare avanti e fare un passo nel futuro. Da poco ha aperto un nuovo showroom in via Firenze, 124, alle porte di Livorno.

Martedì 21 aprile ha inoltre presentato al pubblico - anche sui social - Nuovo Qashqai, compiendo una rivoluzione automobilistica che è sinonimo di evoluzione.

E per un appuntamento così importante, è arrivato a Livorno nientedimeno che Marco Toro, presidente e amministratore delegato di Nissan Italia. Non poteva che essere altrimenti, dato che Brogi & Collitorti è, in Italia, il quarto mercato per importanza per i concessionari Nissan. Ampliarsi per crescere, dunque.

Si cresce pure grazie a Nuovo Qashqai, un'auto che sposa appieno le esigenze del nuovo millennio: bellezza, green, sicurezza sono parole chiave fondamentali. Già al momento del suo primo lancio, nel 2007, sulle strade non circolava nulla di simile.

Da sempre Qashqai è il giusto connubio tra le dimensioni compatte di una berlina e il senso di solidità e la posizione dominante di un 4x4, ma senza l’ingombro, il peso o la scarsa efficienza di quest’ultimo.

Com'è il nuovo Nissan Qashqai: design, interni e motori

Il Suv alla portata di tutti, si potrebbe dire, a maggior ragione con la nuova versione. Questa terza generazione ha un aspetto moderno e imponente, caratterizzato da linee esterne più affilate e nette, che danno luogo a superfici pulite e volumi muscolosi. All’interno, il nuovo design ergonomico offre maggiore abitabilità e maggiore spazio.

Connesso, confortevole e accogliente, l’abitacolo fissa nuovi standard nel segmento, più premium, elegante, offrendo allo stesso tempo maggiore praticità. I nuovi materiali di qualità, le funzioni smart e i dettagli attentamente studiati contribuiscono ad esaltare un abitacolo moderno e confortevole. Design e ingegneria si sposano anche all'interno: l'obiettivo è ottenere il massimo equilibrio tra ergonomia e funzionalità della console centrale, dove trova posto il nuovo selettore elettronico della trasmissione automatica.

E dato che siamo nel futuro, andiamo a vedere le grandi innovazioni del Suv Nissan. Presenta un sistema di infotainment avanzato con una serie servizi di connettività che includono l’integrazione con gli smartphone, In-Car Wi-Fi per collegare fino a sette dispositivi e NissanConnect Services, l’app dedicata per gestire e monitorare il veicolo.

Ha un nuovo display ad alta risoluzione da 9” con il quale accedere a tutte le funzioni di navigazione, intrattenimento e impostazione ed è compatibile con Android Auto® e con Apple CarPlay®, quest’ultimo disponibile anche in modalità wireless. L’innovativo Head Up Display (HUD) da 10,8”, il più ampio della categoria, proietta informazioni sulla navigazione, sul traffico o di assistenza alla guida sul parabrezza nel campo visivo del conducente.

E non è finita qui. Se si parla di rivoluzione - o meglio, di evoluzione - è anche per i motori. Nuovo Qashqai sarà disponibile con motore benzina 1.3 DiG-T con tecnologia mild hybrid e l’innovativo ed esclusivo sistema e-POWER, al suo debutto in Europa.

Che significa? Semplice: è una tecnologia ibrida accessibile che rende il sistema competitivo in termini di potenza, coppia, consumi e livello di emissioni di CO2, il tutto con un incremento di peso totale del veicolo di soli 22 kg. Facciamo un esempio. L’energia recuperata in fase di decelerazione è immagazzinata nella batteria agli ioni di Litio e poi utilizzata per ottimizzare l'erogazione della coppia motrice in fase di ripartenza rapida.

Dalle laboriose menti del Giappone ecco anche la novità e-POWER. Il sistema di Nuovo Qashqai è costituito da una batteria ad alta capacità, un motore benzina da 157 CV con rapporto di compressione variabile, un generatore, un inverter e un motore elettrico da 140 kW di dimensioni e potenza analoghe a quelle dei veicoli elettrici della gamma Nissan. Una soluzione davvero unica, che offre l’accelerazione progressiva e lineare caratteristica dei veicoli 100% elettrici, ma senza la necessità di ricarica essendo dotata di un generatore elettrico integrato a bordo.

La vettura si avvale del rivoluzionario sistema e-Pedal, lo stesso di Nissan LEAF, che consente di gestire il veicolo con un solo pedale. Il guidatore può infatti avviare l’auto, accelerare e rallentare usando solo il pedale dell’acceleratore.

Una realtà empolese sempre più in espansione

La presentazione di Nuovo Qashqai coincide con l'espansione di Brogi & Collitorti verso la costa livornese. Dopo Empoli, Pisa, Massarosa, Calcinaia e Grosseto, un'altra bandierina 'empolese' si mette sulla mappa della Toscana.

Il nuovo sito occupa i locali della storica sede di un’altra concessionaria Nissan che in passato ha operato per anni nella città toscana, riallacciando così il legame con i clienti e con il territorio.

È un risultato importantissimo che però viene visto come un punto di partenza. Brogi & Collitorti sin dall’inizio della sua missione ha posto come primo obiettivo la soddisfazione del cliente, attraverso disponibilità, flessibilità e la capacità di ascolto delle esigenze di quest’ultimo, avvalendosi di un personale altamente specializzato. Porta il suo credo anche a Livorno, dove si ritaglia un prestigioso spazio nel settore auto e veicoli commerciali.

Dopo la presentazione di Ariya a Empoli nel mese di marzo, quella di Nuovo Qashqai è un tassello che inorgoglisce ancora di più la grande squadra di Brogi & Collitorti.

Le parole dei protagonisti

"C'è molta emozione. Il nuovo sito a Livorno è importante, la vediamo come una rinascita e un ritorno a una parvenza di normalità. Noi ci tenevamo a dare il messaggio che, nonostante la crisi, bisogna trovare il modo di andare avanti. Abbiamo fatto con grande sforzo un investimento su Livorno. Crediamo tanto nel marchio e nel nuovo showroom" afferma Olimpia Brogi, responsabile marketing di Brogi e Collitorti.

La soddisfazione per la presentazione di un'auto così è molto alta: "L'anima del Qashqai rimane la stessa, poi cambia tutto. Finalmente abbiamo la prima motorizzazione ibrida, è il primo passo che il cliente fa verso il green. Inoltre sicurezza e tecnologia vanno a braccetto, l'auto è certificata con le misure di sicurezza più grandi. Poi è una bella macchina, si è data una rispolverata importante".

Sulla stessa lunghezza d'onda Piero Brogi: "Diamo un segnale di ripartenza. Siamo contenti che Nissan ci abbia dato questa opportunità per rinnovare la presenza su Livorno. Lo facciamo con una macchina straordinaria. Nuovo Qashqai è straordinario, dico un dettaglio che mi ha colpito, ovvero che si può aprire la portiera posteriore a 90°.

E ancora: "Ci aspettiamo risultati interessanti da questa vettura. Eventi come oggi sono linfa vitale per una concessionaria. La presenza del presidente Toro fa la differenza, dà importanza ed è un piacere riceverlo".

A proposito di Marco Toro, anche il presidente di Nissan Italia parla con entusiasmo della doppia novità: "Con Nuovo Qashqai si rivoluziona il concetto di elettrificazione. Introduciamo l'e-Power, è un motore 'elettrico senza spina' in cui la ricarica si fa con un generatore che riceve benzina e la trasforma in energia. Scattante, silenzioso e economico, è un crossover con più di un occhio alla sicurezza. Aggiungiamo un terzo display virtuale per vedere le indicazioni della navigazione".

Toro spende parole d'elogio per un partner d'eccellenza: "Non ci fermiamo, continuiamo a lanciare auto e i nostri partner continuano a aprire siti. Siamo veramente orgogliosi di poter contare su Brogi & Collitorti".

Brogi & Collitorti a Livorno: la fotogallery del Nuovo Nissan Qashqai