Coronavirus Empoli e Cuoio, 62 contagi e 7 decessi

Sono 428 i nuovi casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro. Risultano 16 decessi (alcuni dei quali non risalgono alle ultime 24 ore) di cui 11 in provincia di Firenze, 2 in provincia di Prato, 2 in provincia di Pistoia e 1 in provincia di Pisa.

Ancora molti i decessi nell'area dell'ex Asl 11. All'ospedale di Empoli sono morte una donna 75enne di Certaldo, una 77enne di Empoli, una 93enne di Santa Croce sull'Arno. Morta una 95enne di Castelfiorentino alla Rsa Torrigiani, una 87enne di Empoli è morta invece nel suo domicilio, una 79enne di Fucecchio all'ospedale Santo Stefano di Prato. Infine, una 69enne di Vinci è morta all'ospedale fiorentino di Ponte a Niccheri.

Di seguito il dettaglio dei contagi.

223 casi in provincia di Firenze, di cui 35 in zona empolese

Bagno a Ripoli 8

Barberino di Mugello 3

Barberino Tavarnelle 2

Borgo San Lorenzo 5

Calenzano 4

Campi Bisenzio 14

Fiesole 2

Lastra a Signa 5

Londa 1

Palazzuolo sul Senio 1

Pelago 2

Pontassieve 7

Rufina 1

Greve in Chianti 2

San Casciano in Val di Pesa 5

Scandicci 17

Scarperia San Piero 2

Sesto Fiorentino 15

Signa 5

35 casi in zona empolese

Castelfiorentino 4

Capraia e Limite 3

Cerreto Guidi 1

Empoli 8

Gambassi Terme 2

Fucecchio 7

Montelupo 2

Montespertoli 3

Vinci 5



103 casi in provincia di Prato

Cantagallo 3

Carmignano 5

Montemurlo 5

Poggio a Caiano 3

Prato 79

Vaiano 6

Vernio 2

75 casi in provincia di Pistoia

Abetone Cutigliano 1

Agliana 4

Buggiano 2

Lamporecchio 4

Larciano 1

Massa e Cozzile 3

Monsummano 15

Montecatini Terme 6

Pescia 6

Pistoia 20

Ponte Buggianese 1

Quarrata 5

Serravalle Pistoiese 4

Uzzano 3



27 casi in provincia di Pisa

Castelfranco di Sotto 9

Montopoli 2

San Miniato 11

Santa Croce 5

Fonte: Asl Toscana Centro