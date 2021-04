Coronavirus, FdI-Cdx Empoli: "Vaccini per volontari delle associazioni"

Da Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli parte una mozione per impegnare l’amministrazione comunale empolese a farsi promotrice di azioni concrete verso Regione Toscana, per giungere al più presto alla vaccinazione anti COVID per tutti i volontari delle numerose associazioni presenti anche sul territorio empolese.

“Ci siamo sentiti in dovere di coinvolgere il nostro consiglio comunale – spiegano I consiglieri Poggianti, Di Rosa e Pavese – dopo i numerosi appelli che molte associazioni, attraverso la stampa e anche a mezzo social, hanno fatto in tal senso. Tutte le forze politiche hanno sempre dato, almeno a parole, importanza al cosiddetto “terzo settore” ma, ad oggi, mancano all’appello della vaccinazione troppi volontari”

"Volontari che spesso, in tutte le fasi della pandemia, sono risultati come un importante supporto per le amministrazioni locali, per una presenza capillare d’aiuto verso la cittadinanza. Persone che, gratuitamente, con spirito di sacrificio, sono sempre più a contatto con famiglie colpite da virus e aiutano queste famiglie in azioni quotidiane che altrimenti sarebbero impossibili da fare: accompagnamento, consegna a domicilio di generi di prima necessità e medicinali, accudimento degli animali domestici, sono alcuni degli esempi più comuni. Per non parlare del primo soccorso, il supporto al personale medico e, in questa fase, il supporto attivo agli hub vaccinali".

“Chiediamo un impegno concreto alla nostra amministrazione comunale – concludono i tre consiglieri del gruppo Fratelli d’Italia – Centrodestra per Empoli – e lo facciamo attraverso un documento molto simile a quello presentato in consiglio regionale dal gruppo Fdi, firmatario il capogruppo Francesco Torselli, purtroppo bocciato dalla maggioranza regionale di centrosinistra a guida Pd, senza motivazione. Sperando che a Empoli ci sia un cambio di passo e che possa passare una mozione condivisa da tutte le forze politiche, atta a sensibilizzare Regione Toscana”

Fonte: Ufficio stampa