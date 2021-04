Crolla ponteggio a Firenze, ferito operaio

Un ponteggio è caduto in parte in via Geminiani, all'angolo con via Baracca a Firenze. Sul posto quest'oggi, intorno alle 14, i vigili del fuoco di Firenze. Un operaio è caduto a terra dopo il crollo parziale dell'impalcatura edile, installata su un edificio residenziale, ed è stato recuperato dai vigili del fuoco, prima di essere affidato alle cure dei sanitari inviati dal 118. L'operaio, un uomo di 31 anni albanese, dopo essere precipitato al suolo è stato trasportato d'urgenza in ospedale dove si trova in prognosi riservata.

I vigili del fuoco hanno provveduto alle operazioni di verifica e messa in sicurezza. Sul posto anche polizia, carabinieri, polizia municipale. Sono in corso gli accertamenti a cura degli ispettori dell'Asl Toscana Centro e dei carabinieri del Nucleo Ispettorato Lavoro Firenze e della Stazione di Firenze Castello.

Il cantiere in corso è strumentale al rifacimento di parte della facciata dell'edificio.

Cgil e Fillea Cgil: “Dolore e rabbia, non c’è tempo da perdere su prevenzione e controllo”

"Un altro incidente sul lavoro nel settore dell’edilizia a Firenze: un operaio è rimasto ferito per essere caduto dopo il crollo parziale di un ponteggio mentre lavorava su un edificio a Firenze, tra via Baracca e via Gemignani. Esprimiamo grande dolore e rabbia: il settore dell’edilizia è uno dei più colpiti dagli infortuni sul lavoro e non a caso è stato al centro dell’ultima riunione che come sindacato abbiamo avuto in Prefettura, qualche giorno fa, sul tema della sicurezza sul lavoro. L’episodio di oggi ci conferma che, come sapevamo, non c’è tempo da perdere sulla necessità di implementare gli strumenti di prevenzione e controllo, a fronte di una crescita dei lavori edili nel nostro territorio che aumenta la possibilità di incidenti”. Così Elena Aiazzi (Cgil Firenze) e Giulia Masini (Fillea Cgil Firenze).