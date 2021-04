Patrick Zaki è cittadino onorario di Pisa: il sì del Consiglio comunale

Ci ha messo un po' più del previsto, ma alla fine l'iter per il conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick Zaki si è concluso in modo positivo.

Era cominciato il 10 dicembre con l'approvazione in Consiglio comunale della mozione presentata dal nostro gruppo consiliare che chiedeva l'impegno del Comune di Pisa al conferimento della cittadinanza onoraria allo studente egiziano all'Università di Bologna, detenuto illegittimamente nel carcere di massima sicurezza di Tora a Il Cairo, da oltre 14 mesi. Un atto simbolico che, come già avvenuto in altre città, consente di tenere alta l'attenzione sulla sorte di Patrick.

Dopo il via libera della Terza Commissione consiliare permanente a febbraio e il passaggio successivo in Giunta, martedì 20 aprile il provvedimento è finalmente arrivato in Consiglio comunale, dove è stato approvato all'unanimità.

Patrick Zaki è quindi ora cittadino onorario di Pisa e la nostra speranza è di poterlo presto accogliere nella nostra città, finalmente libero.

Al contempo chiediamo che il Governo proceda il più rapidamente possibile al riconoscimento della cittadinanza italiana a Zaki a seguito della mozione approvata negli scorsi giorni dal Parlamento.

Fonte: Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile