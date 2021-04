"Rifiuti tossici sotto l'aeroporto di Pisa": la denuncia del ministro Cingolani

C'è del keu anche sotto l'aeroporto di Pisa. Lo ha detto Roberto Cingolani, ministro della transizione ecologica. Durante il question time alla Camera, Cingolani ha parlato dell'inchiesta che sta sconvolgendo la provincia di Pisa e ha fatto una clamorosa rivelazione.

"Il materiale utilizzato per la realizzazione della pista presso l'aeroporto di Pisa, nel sottofondo, è risultato contenere keu, cenere da fanghi riciclati che rappresentava una potenziale fonte di contaminazione" queste le parole di Cingolani.

Le indagini sono coperte da segreto istruttorio, ma Cingolani ha precisato che è stato avviato un procedimento di bonifica "presso l'area Green Park nel Comune di Pontedera e si è attualmente in attesa della rimozione della fonte primaria di contaminazione e messa in sicurezza d'emergenza".

Nei limiti invece i campionamenti nell'area ex Vacis a Pisa. Solo in una parte ristretta, ha confermato il ministro, è emerso "il superamento dei limiti per quanto riguarda l'antimonio e il cromo".