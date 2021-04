Suolo pubblico per ristoratori a Vinci, non serve autorizzazione dalla Soprintendenza

L'Amministrazione comunale di Vinci informa che è stata prorogata al 31 dicembre 2021 la procedura semplificata per l'utilizzo del suolo pubblico da parte delle attività commerciali del settore della ristorazione e somministrazione.

Non è quindi necessaria l'autorizzazione della Soprintendenza per i beni culturali e vincoli paesaggistici e la richiesta è esente dal pagamento dell'imposta di bollo. Basterà semplicemente la comunicazione all'Amministrazione comunale. Inoltre, l'occupazione del suolo pubblico è completamente gratuita fino al 30 giugno 2021 (salvo eventuali proroghe).

Le attività produttive che possono usufruire della misura sono bar, ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, gastronomie, pasticcerie, gelaterie ed esercizi similari presenti sul territorio comunale di Vinci.

Si precisa che le richieste possono essere già inoltrate da tutti gli esercenti, ma le attività ancora chiuse, come ad esempio i ristoranti, potranno utilizzare gli spazi pubblici solo quando le disposizioni normative nazionali e regionali daranno il via libera alla loro riapertura.

La decisione è stata resa necessaria per poter assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19.

Le imprese che avevano richiesto e ottenuto la concessione nell'anno 2020 potranno riattivare gli spazi in ampliamento, nel rispetto delle prescrizioni previste nella concessione di occupazione temporanea del suolo pubblico in loro possesso e rilasciata nell'anno 2020.

Come attivare o riattivare la concessione:

Per riattivare la concessione di utilizzo del suolo pubblico basta trasmettere per email, all'indirizzo suap@comune.vinci.fi.it, una dichiarazione nella quale il titolare o legale rappresentante della ditta dà atto che l'occupazione del suolo pubblico proseguirà nel rispetto delle prescrizioni e nei limiti di quanto autorizzato nell'anno 2020, come da atto in loro possesso.

Si ricorda che nelle aree adibite a parcheggio è necessario, almeno 48 ore prima prima dell'inizio dell'occupazione, posizionare appositi cartelli di divieto di sosta. La richiesta per il posizionamento dei cartelli può essere fatta unitamente alla trasmissione della dichiarazione di cui sopra e l'occupazione potrà iniziare trascorse 48 ore dal posizionamento dei cartelli.

Le imprese che non hanno presentato domanda di nuova concessione o ampliamento nell'anno 2020 potranno presentare richiesta di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse per la posa in opera temporanea di dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature e pedane, tavolini, sedute e ombrelloni purché funzionali alle attività di ristorazione. Le richieste dovranno essere trasmesse in via telematica alla seguente email: suap@comune.vinci.fi.it

E dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

- istanza di richiesta con indicati i dati del richiedente (compreso numero di telefono e email), l'attività svolta e l'ubicazione;

- documentazione fotografica e planimetria in scala 1:100 per la rappresentazione dello stato di progetto e indicazione delle tipologie di arredo previste.

Per informazioni si prega di contattare l'ufficio SUAP, via telefono ai numeri 0571933 282-223-219, oppure via email scrivendo a: suap@comune.vinci.fi.it.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa