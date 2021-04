Liberazione, Vinci festeggia con un videomessaggio dei giovani del CCRR

Come lo scorso anno, anche in questo 2021 l'Amministrazione comunale di Vinci festeggia il 76° anniversario della Festa della Liberazione con una celebrazione in forma ristretta e nel rispetto dei protocolli anti Covid-19.

Domenica 25 Aprile saranno due i momenti commemorativi istituzionali: alle ore 11 presso il giardino Sandro Pertini, a Villa Reghini, si terrà la deposizione della corona di alloro sotto la targa che ricorda i caduti per la libertà; nel pomeriggio, alle ore 16 il Comune di Vinci omaggerà tre cittadini vinciani morti per mano nazista in data 27 luglio 1944, con la deposizione di un mazzo di fiori presso il cippo di Tribbio di Rio a loro dedicato.

Alle celebrazioni saranno presenti il vicesindaco di Vinci, Sara Iallorenzi, l'assessore comunale con delega ai Progetti di valorizzazione della memoria storica e democratica, Mila Chini, i due capigruppo consiliari Alessandro Scipioni e Francesco Marzocchini, e un rappresentante della sezione ANPI di Vinci.

“A causa dell'emergenza sanitaria non ancora superata, anche quest'anno siamo costretti a celebrare la Festa della Liberazione con modalità nuove, diverse - afferma l'assessore Chini - Vi è però la stessa volontà di onorare questa data, che rappresenta il momento di rinascita per un intero popolo e per un'intera nazione. Il 25 aprile 1945 l'Italia si libera dalla dittatura nazifascista e sulle macerie di un paese distrutto dalla guerra, si incammina sul percorso di libertà, democrazia e pace”.

Il videomessaggio

Non potendo coinvolgere la cittadinanza nei momenti celebrativi dal vivo, l'Amministrazione comunale ha voluto realizzare anche per questa importante data, così come per la Giornata della Memoria, un video messaggio da diffondere in rete e da condividere con tutte le famiglie vinciane. L'iniziativa vede coinvolti i ragazzi neoeletti nel CCRR - Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi - che, in un filmato pubblicato sui canali social del Comune di Vinci, ci spiegheranno il significato del 25 Aprile.

“Abbiamo voluto rendere protagonisti i ragazzi del CCRR in occasione della giornata del 25 Aprile - spiega Chini - Il CCRR è stato istituito ad aprile 2019 e purtroppo nell'ultimo anno, a causa della pandemia, non vi è stata la possibilità di organizzare momenti di condivisione tra i ragazzi e l'attività del Consiglio comunale. Ringrazio sentitamente la professoressa Alessandra Campagna, coordinatrice del progetto, per aver accolto con entusiasmo la richiesta del Comune e per l'impegno profuso, insieme alle colleghe dell'Istituto Comprensivo, nella realizzazione del video”.

Spettacolo dell’ANPI

Infine, da evidenziare che anche la sezione ANPI di Vinci ha organizzato un evento in occasione della Festa della Liberazione. In streaming dal Teatro di Vinci, si svolgerà lo spettacolo “Lo sguardo ed il coraggio - Ritratti di donne nel segno della Resistenza”. Testi a cura di Katia Lari, voce recitante di Andrea Giuntini, voce cantante di Ilaria Savini e chitarra di Alessandro Cei. L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Vinci.

“Importantissimo è il contributo di associazioni come ANPI, che promuovono i valori di libertà e democrazia, contribuendo alla formazione dei giovani come cittadini consapevoli e responsabili - conclude l'assessore alla Memoria - Ringraziamo sentitamente la sezione locale ANPI per il loro continuo supporto all'Amministrazione comunale nei progetti per la valorizzazione della memoria storica e democratica”.

