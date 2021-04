Arrivano 99 posti auto in zona Carraia a Empoli, investimento Asl-Comune

Un altro passo in avanti per la realizzazione del parcheggio che si collocherà fra Via dei Cappuccini e Via Gian Battista Vico. Si sono quasi del tutto concluse le procedure di gara e quindi l’affidamento dei lavori alla ditta che si è aggiudicata il bando. Di fatto siamo all’aggiudicazione non efficace, dopo la quale sono previste verifiche di rito e quindi la aggiudicazione definitiva al termine di cui potrà essere consegnato il cantiere e potranno partire i lavori.

Si tratta di un parcheggio atteso dai residenti che darà ossigeno in termini di posti auto a tutta la zona, a due passi dall’ingresso della zona artigianale di Carraia e della sede amministrativa dell’Asl.

Il progetto iniziale prevede la realizzazione di un piazzale che possa contenere 100 stalli auto, 99 per essere precisi all’interno dell’area parcheggio di fronte alla Ditta Palagini, con inizio lavori previsto a inizio estate. Per questa opera l’amministrazione comunale utilizzerà proprie risorse: 335.000 euro.

Secondo un protocollo d’intesa fra l’Asl e il Comune è l’azienda sanitaria a farsi carico dei costi di realizzazione dell’intero progetto. È previsto in questo caso un anticipo sul primo stralcio dell’ente di Via del Papa, che sarà successivamente ristorato dall’azienda sanitaria.

Quest’opera andrà a cambiare la qualità della vita del quartiere regalando 99 posti auto che libereranno gli stalli di Via dei Cappuccini. Sono previsti anche circa 30 stalli per motocicli. Il progetto vede anche l'impianto di oltre 30 alberi attorno e dentro al parcheggio.

Il progetto prevede anche l’ampliamento dell’attuale marciapiede per renderlo ciclopedonale.

«Finalmente ci siamo. Stiamo per partire con la realizzazione di un nuovo parcheggio che ci consentirà di risolvere il problema della sosta nella zona tra Cascine e Ponzano– spiega il vicesindaco Fabio Barsottini –.

Si tratta di un’opera attesa da tempo e su cui abbiamo preso un impegno preciso con i cittadini nel realizzarlo entro questo mandato. Inoltre abbiamo intenzione di attutare sfruttare questa occasione per realizzare un raccordo ciclabile che possa collegare, in futuro, la zona di Corniola e del Pozzale con il centro della città».

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa