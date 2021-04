Buongiorno oggi ringrazio Lellalella per la sua ricetta. Mentre aspettiamo l'estate per mangiare le pesche, possiamo provare a farle noi seguendo la ricetta delle Pesche Dolci. Un dolce classico e molto buono, con un liquore speciale l'Alchermes. Lellalella ci ha concesso anche la foto delle sue Pesche Dolci.

Durante la trasmissione Cristina ha raccontato che in Romagna dove suo babbo è nato, nelle pasticcerie si trovano sempre le Pesche dolci a differenza della Toscana e parlo della zona dell'Empolese dove invece è più difficile trovarle. Fuori onda ha chiamato il nostro Freddy e ci ha detto che in realtà le Pesche dolci sono tipiche della zona di Prato.

La mia curiosità mi ha portato ad indagare e ho scoperto che la ricetta originale è incerta ma sembrano siano state inventate a Prato, ma sono anche famose e contese da Marche e Molise. La loro forma assomiglia a quella del frutto: la pesca. In origine la bagna era fatta dal liquore Alchermes e da succo di arancia. Per l'impasto una volta utilizzavano il pane raffermo, mentre oggi sono fatto o con pasta brioche o pasta biscotto.

Voglio darvi anche la ricetta della crema pasticcera in modo se volete realizzare questi dolci avete anche a portata di mano gli ingredienti e la preparazione della crema pasticcera. A questo link troverete anche delle accortezze per realizzarla al meglio.

Tra gli ingredienti c'è il liquore Alchermes che è fondamentale in questa ricetta. Andando a curiosare ho scoperto che ha origini molto antiche e che è stato portato in Italia dagli spagnoli, piaceva molto a Caterina de Medici e proprio a Firenze si iniziò a produrlo grazie all'Officina dei Frati di Santa Maria Novella, considerandolo anche un elisir di lunga vita. L'alchermes viene ancora oggi prodotto nell’Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella secondo la ricetta di fra’ Cosimo Bucelli, ma è diffuso già da tempo in tutte le regioni italiane. Se siete curiosi come me e vi va di saperne di più rimando al seguente link:

Pesche Dolci

Ingredienti per 11 pesche

400g. di farina manitoba

30g. di zucchero

80g. di burro

4 uova

15g. di lievito di birra

60g. di latte

Una bustina di vanillina

Una scorza di limone grattugiata

Un pizzico di sale

Per la bagna

100g. di acqua

200g. di Alchermes

50g di .zucchero

La crema o cioccolata a piacere già preparata

Preparazione

Prendete una ciotola capiente mettete dentro la farina, lo zucchero, la bustina di vanillina, la scorza del limone grattugiata, il latte tiepido dove avete sciolto il lievito e lavorate bene l’impasto. Poi aggiungete le uova e una volta amalgamato il tutto ricavate una palla e lavoratela bene in tutte le direzioni su una spianatoia e poi mettetela dentro la ciotola copritela e fate riposare l’impasto per circa due ore in modo che raddoppi. Passato il tempo stendete l’impasto e formate della palline da circa 35 gr. ciascuna. Mettete le palline ricavate su carta da forno e tappatele con la pellicola e fatele riposare per 40 minuti. Spennellate le palline con il latte e infornate a forno preriscaldato a 180 gradi per 10 minuti circa. Toglietele dal forno aspettate che raffreddino e poi passatele nella bagna dell’Alchermes che avrete allungato con l’acqua e sciolto lo zucchero. Prendete una pallina scavatela leggermente nel mezzo con un cucchiaino e poi mettete la crema o la cioccolata che avrete già preparato. Poi chiudete con un’altra pallina e così fino a esaurirle tutte. Passatele nello zucchero. Dopo le potete decorare a piacere, Lellalella ha messo sopra la ciliegina candita e una foglia di menta.

Lellalella

