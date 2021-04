Ponte della Vittoria, restringimento di carreggiata in direzione piazza Gaddi

Dalle 2 di questa notte sarà istituito un restringimento di carreggiata su Ponte della Vittoria in direzione uscita città. Il provvedimento, che prevede la chiusura di una corsia all’incrocio con piazza Gaddi, è necessario per consentire a Toscana Energia uno scavo finalizzato al ripristino di un tratto della pavimentazione stradale. I lavori dovrebbero concludersi nel tardo pomeriggio.

Il transito non sarà interrotto ma si consiglia l’utilizzo di itinerari alternativi, ovvero: per i veicoli provenienti dal quadrante nord-ovest il Viadotto dell’Indiano; per i mezzi in arrivo dal quadrante nord-est Ponte San Niccolò-viale dei Colli.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa