RIVEDI O RIASCOLTA LA PUNTATA ANDATA IN ONDA SU RADIO LADY

Raggi UV, in alcuni casi possono essere dannosi per la nostra vista. Con le dovute protezioni possiamo filtrare i raggi e vedere in modo chiaro. Di questo abbiamo parlato durante la diretta del 7 aprile su Radio Lady con Tommaso Cantini di Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino.

Cosa sono i raggi UV?

Partiamo dalla luce. La luce è composta da un fascio di onde luminose, che possono essere divise a grandi linee in raggi infrarossi, luce visibile e raggi ultravioletti.

I raggi UV sono i più dannosi per l’uomo. Hanno un’elevata carica energetica e sono invisibili all’occhio umano. A proteggerci c'è nel cielo uno strato di ozono atmosferico che però, a causa dell’inquinamento, non riesce a svolgere la sua funzione al meglio. Arrivando sulla terra queste radiazioni possono danneggiarci nel medio-lungo periodo. Diventa quindi importantissimo proteggersi.

Come proteggersi dai raggi UV?

Sentiamo parlare di raggi UV specialmente quando andiamo al mare. In quel contesto ci risulta normale spalmarci la crema solare sulla pelle per proteggerci dagli UV. Dovrebbe essere altrettanto normale proteggere anche gli occhi, organi delicati e preziosi.

Senza le dovute protezioni possiamo incappare in patologie come fotocheratiti o cataratte, rispettivamente a carico di cornea e cristallino. Nella peggiore delle ipotesi queste radiazioni possono arrivare fino alla retina.

Questo perché la totalità dei raggi UV che arriva fino a noi è assorbita in parte dalla cornea, in parte dal cristallino e in parte riesce a passare le due strutture oculari fino ad arrivare al nostro fondo oculare.

Diventa quindi quasi essenziale l’utilizzo di occhiali da sole per proteggere l’occhio, ma occorre proteggere anche la zona perioculare salvaguardandola da un invecchiamento precoce. Servono lenti da sole certificate filtranti al 100% per gli UV in qualsiasi momento della giornata, anche quando è nuvoloso oppure quando ci troviamo in zone d’ombra. Le radiazioni UV sono presenti anche se non le vediamo e circa il 50% deriva da luce diffusa e riflessa.

Esistono delle categorie di persone più sensibili?

In realtà siamo tutti a rischio però una categoria che necessità più attenzione è quella dei bambini, in quanto passano molto più tempo all’aperto rispetto agli adulti e presentano una pupilla più larga del normale, la quale permette a una quantità maggiore di radiazione di penetrare all’interno dell’occhio.

Un altro fattore del quale tenere conto è l’elevata trasparenza del cristallino che porta ad un assorbimento maggiore della radiazione UV. Occorre quindi iniziare a proteggere i nostri occhi fin dalla piccola età con lenti certificate, preferibilmente polarizzate.

Invece non esiste nessuna correlazione tra rischio di assorbimento degli UV e colore degli occhi. L’iride, ovvero la parte colorata dei nostri occhi regola il diametro pupillare e di conseguenza l’ingresso della radiazione all’interno dell’occhio, indistintamente dal colore che possiede.

Come riconoscere le lenti che filtrano la totalità dell’UV?

Ad occhio nudo è praticamente impossibile, perché come abbiamo detto prima, noi non riusciamo a vedere gli UV e quindi non possiamo apprezzare la differenza tra un occhiale che non protegge per gli UV e uno che protegge.

L’unica cosa da fare è acquistare sempre occhiali da sole con lenti certificate CE e affidarsi a centri ottici autorizzati dove saranno presenti strumenti per valutare l’effettiva efficacia delle lenti. Perché purtroppo sul mercato esistono molti occhiali da sole con lenti non certificate che, nel caso non dovessero filtrare gli UV, potrebbero creare un danno doppio rispetto a non portare nessun occhiale da sole.

Questo perché un qualsiasi occhiale con lenti scure farà aumentare il nostro diametro pupillare. Così facendo, se la lente filtrerà tutta la radiazione ultravioletta, non andremo incontro a nessun problema. Ma se la nostra lente scura non dovesse filtrare l’UV, la radiazione troverebbe la strada spianata per via della dimensione della pupilla più grande del normale.

Oltre alla lente da sole è importante la protezione anche per chi porta lenti da vista. Per venire incontro a questa esigenza alcune ditte fornitrici di lenti oftalmiche dispongono di lenti correttive chiare con filtro protettivo per la radiazione ultravioletta. In conclusione invitiamo tutti ad usare occhiali da sole certificati filtranti la radiazione UV e per i portatori di occhiali da vista consigliamo di chiedere lenti UV protect.

Ottica Colpo d'Occhio vi dà appuntamento su Radio Lady mercoledì 28 aprile alle 17.10: in diretta tanti consigli e info utili per i nostri occhi

L'evento sarà visibile anche in streaming su Radio Lady, in diretta facebook sulla pagina di Radio Lady e su Clivo - canale 680 del digitale terrestre

Ottica Colpo d'Occhio

otticacolpodocchio.com

ottica.colpodocchio@gmail.com

viale Centofiori (fronte Asl) – 50056 Montelupo Fiorentino, Firenze

0571 911068 | 377 1406216