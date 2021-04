Romano (PD) contro Raggi: "Si vergogni, da mesi non posso seppellire mio figlio"

"Oggi sono 2 mesi che mio figlio Dario non è più con la sua mamma, con i suoi fratelli, con me. 2 mesi che non riusciamo a seppellirlo". Queste parole drammatiche arrivano dal profilo Twitter di Andrea Romano, deputato PD livornese.

Si rivolge a Virginia Raggi, sindaca di Roma. Nella Capitale è venuto a mancare pochi mesi fa Dario Romano, figlio 24enne dello storico e politico toscano. Il caos per i cimiteri romani è all'ordine del giorno e anche Romano ha detto la sua, scagliandosi contro la sindaca.

"Ama non dà tempi di sepoltura degni di una città civile. Anzi, non dà alcun tempo. La tua vergogna non sarà mai abbastanza grande" conclude Romano.

A Roma il sistema dei cimiteri è in estrema sofferenza. I depositi sono pieni e le sepolture vanno a rilento, c'è addirittura chi non può cremare i defunti. La situazione è dunque piuttosto caotica.