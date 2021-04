Sicurezza online, 5 regole che devi assolutamente seguire

La tecnologia continua a cambiare, e a cambiare è anche il modo in cui la usiamo. Il che, in fondo, significa anche che troviamo sempre nuovi modi per abituarci ad essa, abbassare la guardia e permettere ai malintenzionati di spiare i nostri dati.

Ma come migliorare la fruizione di social network, email, chat, piattaforme di streaming, slots online e altro, senza compromettere la nostra sicurezza?

Non usare password deboli

La prima regola è quella di evitare di usare password deboli. Purtroppo, quasi un utente su due ne fa uso, intendendo per tali quelle che hanno otto caratteri o meno. Secondo un sondaggio di Security.org, una società di ricerca, nel 2020 il 14% degli americani ha addirittura usato "Covid" nelle proprie password.

Usare una password debole apre le porte a molti problemi di sicurezza. Le password deboli possono infatti essere facilmente indovinate dai pirati informatici che cercano di accedere al tuo account e, se si utilizza la stessa password per più siti, allora basta che uno di questi siti venga violato per rendere vulnerabili tutti quegli account.

Per la maggior parte delle persone, la soluzione più semplice è un password manager, un software che aiuta a generare automaticamente password lunghe e complesse per gli account.

Usare l'autenticazione a più fattori

Non importa quanto tu renda una password forte, gli hacker – se vogliono - possono pur sempre ottenerla se violano i server di una società che contiene le tue informazioni. Ecco perché gli esperti di sicurezza raccomandano l'autenticazione a più fattori, oramai tipica dei conti online, ma sempre più diffusa anche in altri servizi non bancari.

La maggior parte dei siti web e delle applicazioni, tra cui Facebook, hanno infatti felicemente sperimentato questo tipo di intervento, che consigliamo a tutti di seguire.

Evitare di condividere “troppo”

Molti di noi si affidano ai nostri smartphone per fare foto e condividere informazioni su dove ci troviamo e cosa facciamo. Attenzione, però: i nostri smartphone raccolgono infatti molti dati su di noi, e il software della fotocamera può automaticamente prendere nota della nostra posizione quando scattiamo una foto.

Per sicurezza, assicurati che la funzione di localizzazione delle foto sia disattivata di default. Puoi farlo sia su iPhone che su Android accedendo alle impostazioni della fotocamera.

Non condividere i dati degli amici

Questa è forse una delle abitudini più dure da imparare. Ma ricorda: non è una buona idea dare informazioni sui tuoi amici quando usi siti web e app, specialmente su portali sconosciuti. Quando condividi la tua rubrica con un'app, per esempio, stai potenzialmente fornendo i nomi, i numeri di telefono, gli indirizzi di casa e le informazioni e-mail di tutti i tuoi contatti a quella società. Quando condividi la tua rubrica con un'app per invitare altri a partecipare, stai dando via le informazioni di altri anche se scelgono di non accettare l'invito.

Rimanere dubbiosi e scettici

Tutti gli esperti di sicurezza sono d'accordo su una regola empirica che ti consigliamo di seguire: non fidarti mai di nessuno!

Quando ricevi un'e-mail da qualcuno che ti chiede informazioni personali, non cliccare su nessun link e contatta il mittente per chiedere se il messaggio è legittimo. I truffatori possono facilmente incorporare e-mail con malware e sostituirsi con efficacia alla tua banca.

In caso di dubbio, non condividere mai i tuoi dati. Insomma, val sempre la pena di ricordarsi di applicare una regola di base che non mancherà di darti la serenità di cui necessità durante le tue attività online: tieni al segreto i tuoi dati e le tue informazioni… sono la cosa più preziosa che hai e non sarebbe certo opportuno condividerle con troppa leggerezza agli sconosciuti!