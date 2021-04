Sorpresi con 130 chili di rame, denunciati

Tre persone sono state denunciate per ricettazione nel Casentino. Due uomini di origini albanesi sono stati sorpresi dai carabinieri di Castiglion Fibocchi con 130 chili di rame. Avevano grondaie, tubazioni, rottami e fili elettrici senza guaina in plastica, tutto nel portabagagli della loro auto. Ai militari hanno detto di averli acquistate da un 44enne in Valdarno. Questi, sentito dai carabinieri, non ha saputo giustificare le modalità con cui era entrato in possesso del rame. Anche lui è stato denunciato.