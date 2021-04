Una app per le società sportive a Firenze

Una piattaforma digitale innovativa per ottimizzare l’attività organizzativa e gestionale delle società sportive e favorire la ripartenza delle attività in un'ottica di sicurezza e tracciabilità. L'assessorato allo sport, grazie alla collaborazione con Sporteams, metterà a disposizione delle società fiorentine (in via sperimentale, facoltativa, gratuita e per la durata di un anno) due App in grado sia di ottimizzare il flusso di produzione e archiviazione dei moduli di autocertificazione per l’accesso agli impianti nel rispetto dei protocolli e delle disposizione sanitarie, sia di digitalizzare integralmente la gestione delle attività interne, a partire dalla raccolta delle informazioni anagrafiche fino all’interazione con atleti e famiglie, tesserati e non tesserati.

Tutto questo è stato reso possibile dopo la firma, da parte del Comune, di un contratto di sponsorizzazione tecnica proprio con Sporteams, startup fiorentina che realizza e integra piattaforme digitali multifunzionali che sfruttano le potenzialità delle nuove tecnologie, tra cui l’intelligenza artificiale e l’IoT.

In dettaglio la prima App, 'Sporteams Club', serve per digitalizzare integralmente le attività e i momenti tipici di una ASD, a livello comunicativo, organizzativo e gestionale, facilitando le interazioni tra le società e i tesserati, le loro famiglie e gli interessati, il tutto grazie alla possibilità di accedere alla stessa App con diversi tipi di profili: atleta, tecnico, dirigente, team manager, segretario, tifoso, genitore. L’altra, 'Sporteams Access', permette ai tesserati e ai non-tesserati (famiglie ed esterni) di compilare e inviare digitalmente, tramite smartphone o pc, i moduli di autocertificazione e accesso agli impianti sportivi tramite la scansione di un QR Code posto all'ingresso delle strutture, oppure tramite apposito link, creando contestualmente per le società un registro digitale delle presenze, sempre aggiornato e consultabile.

L'amministrazione comunale, inoltre, potrà utilizzare un’interfaccia dedicata per rapportarsi direttamente, e tramite un unico canale, con tutte le società sportive che usufruiranno del servizio Sporteams.

"La digitalizzazione - ha sottolineato l'assessore allo sport Cosimo Guccione - permette di trasformare questo grande momento di difficoltà, causato dalla pandemia, in una occasione unica per attuare un modo diverso di gestire le società sportive dilettantische e amatoriali".

“La piattaforma multisport che abbiamo realizzato - afferma Luca Bassilichi direttore generale di Sporteams - si inserisce nella complessa strategia di risposta alla emergenza Covid-19 per favorire la ripartenza delle attività sportive in un'ottica di sicurezza e tracciabilità”.

Per facilitare e semplificare il processo decisionale delle società, l'assessorato allo sport ha organizzato tre webinar ad hoc dove verranno presentate le due opportunità e le modalità di attivazione.