Abbattono capriolo femmina nel periodo di gestazione, beccati bracconieri a Calenzano

I carabinieri forestali di Ceppeto hanno trovato in tarda serata a Torre di Baroncoli, nel Comune di Calenzano, due fuoristrada parcheggiati a margine di un campo.

Dopo un po’ di tempo si è sentito uno sparo provenire dalla zona: con l'intervento dei militari si è accertato che era stata abbattuta una femmina di capriolo, già caricata nel porta bagagli dell’auto. L’animale era stato abbattuto da uno dei due, con una carabina Winchester. Ai due, un pensionato e un imprenditore, sono stati sequestrati fucile e animale abbattuto. Uno dei due risultava avere il porto di fucile uso caccia sospeso dalla Questura di Firenze.

Sono stati quindi denunciati per abbattimento di fauna selvatica fuori dal periodo consentito, che fissa come termine per la caccia alla specie il 15 aprile 2021. Tale termine è riconducile alla gestazione delle femmine di capriolo che accade in questo periodo per cui ne è vietato l’abbattimento.

Entrambi sono noti ai militari e nel mondo venatorio per aver ricoperto l’uno dei ruoli di gestione nell’ambito delle attività venatorie, l’altro per aver compiuto precedenti violazioni alla normativa sulla caccia.