Cementificio di Testi, i Comuni a fianco di lavoratori e lavoratrici

Si terrà domani, alle ore 10.30, in modalità on-line un'assemblea pubblica con la quale le amministrazioni dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino e i lavoratori dello stabilimento Sacci faranno il punto sulla situazione del Cementificio di Testi in seguito all'acquisizione da parte del gruppo Buzzi Unicem. I sindaci dei Comuni di Greve in Chianti, San Casciano in Val di Pesa e Barberino Tavarnelle si ritroveranno insieme ai lavoratori presso il presidio permanente allestito nelle vicinanze dello stabilimento, nel Comune di Greve in Chianti.

All’assemblea prenderanno parte le organizzazioni sindacali, confederali e di categoria. Conclusa l'iniziativa virtuale aperta ai cittadini, è prevista una seduta del Consiglio dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino durante la quale sarà discussa una mozione a sostegno dei lavoratori e per il futuro del territorio. L'assemblea pubblica e il Consiglio potranno essere seguiti in diretta streaming sulle pagine Facebook dei Comuni dell'Unione del Chianti Fiorentino.

Fonte: Comuni di Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti, San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa