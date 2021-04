Corso per arbitri a scuola, al Fermi di Pontedera lezione sulle regole del calcio

Si è concluso in questi giorni il minicorso per arbitri svolto dagli alunni delle due classi prime dell’indirizzo SIA sportivo dell’Istituto Fermi di Pontedera grazie alla preziosa e competente collaborazione della Sezione Arbitri di Pontedera con il suo presidente Davide Vitolo ed i suoi collaboratori.

La “terna arbitrale” ha svolto sei lezioni in presenza sulle principali regole del calcio per avviare gli alunni ad un iniziale formazione per poter diventare, anche in un prossimo futuro, arbitri veri e propri e ampliare le fila dell’Associazione pontederese.

Grande interesse e partecipazione hanno caratterizzato questo modulo programmato per la formazione dei ragazzi dello “sportivo” anche in virtù del fatto che una buona parte di loro milita nelle formazioni calcistiche del comprensorio. Il test finale ha dato quindi buoni risultati, a detta degli esperti, e, sia gli insegnanti che il presidente, hanno espresso la volontà di continuare questa collaborazione anche negli anni a seguire.

Quindi bilancio positivo sotto tutti i punti di vista: il “Regolamento a scuola” è stata un’esperienza valida anche perché i ragazzi hanno potuto, per alcune ore, mettersi dalla parte dell’arbitro e rendersi conto della professionalità che serve per entrare in campo come primo uomo.

Fonte: I.T.C.G. "E.Fermi" Pontedera