Rapina Rolex nei pressi di piazza Beccaria a Firenze. Questa mattina, poco dopo le 10, i carabinieri di Firenze e del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in via Scialoja. Due persone non identificate, con addosso un casco integrale, a bordo di una moto hanno sfilato dal polso di una donna l'orologio Rolex Daytona. La vittima del furto era seduta in auto e aveva il braccio al di fuori del finestrino. La vittima 51enne non ha riportato ferite.