Una persona è caduta in Arno, nella parte che scorre al di sotto del ponte Vespucci a Firenze, zona San Frediano. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco e l'elicottero Drago per recuperare la persona, di cui non sono note le generalità. Presenti anche la polizia municipale e i sanitari inviati dal 118.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO