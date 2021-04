Falsi incaricati Publiacqua, l'allarme: "Occhio alle truffe"

Un cittadino residente in via del Podestà nel Comune di Firenze (zona Galluzzo) segnala una persona che, fingendosi un incaricato Publiacqua e con un cartellino palesemente contraffatto, ha chiesto di entrare nell’abitazione per verifiche sull’acqua a seguito di una presunta contaminazione da metano.

Publiacqua ricorda ai cittadini che nessuno dei nostri incaricati sta svolgendo verifiche e controlli di questo tipo su abitazioni private e che, comunque, il suo personale non effettua verifiche, controlli o manutenzione sugli impianti interni ed all'interno delle proprietà private. La pertinenza di Publiacqua arriva, infatti, solo fino al punto di consegna ed i controlli sulla qualità dell'acqua vengono effettuati ai punti di controllo sulla rete idrica e non nelle abitazioni.

Publiacqua invita comunque i cittadini a segnalare prontamente alla nostra azienda o alle forze dell'ordine ogni episodio o richiesta sospetta.