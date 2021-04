Galletti (M5S): "Basta abbattere alberi a Certaldo nel periodo della nidificazione"

Il Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione in Consiglio regionale per fermare il taglio indiscriminato di pini e di altre piante ad alto fusto in Toscana durante il periodo della nidificazione.

“Abbiamo raccolto l’appello dei comitati che hanno chiesto di fermare il taglio di pini nel periodo della nidificazione, non solo a Certaldo, ma in tutta il territorio regionale” afferma Irene Galletti, Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale della Toscana.

“L’appello dei cittadini e dei comitati ambientalisti - sottolinea Galletti - è legittimo e urgente: il sistematico abbattimento di pini lungo la strada regionale n. 429 “Empolese Valdelsa” deve cessare, e non solo a Certaldo, ma ovunque non si riscontrino cause di sicurezza pubblica o di emergenza e per qualsiasi pianta ad alto fusto che abbia le caratteristiche richieste dalla tutela di legge.”

E ricorda: “Come indicato nel parere ISPRA n.28907 del 3 maggio 2019 “nel periodo primaverile ed estivo sono vietati tutti gli interventi che possano disturbare la riproduzione dell’avifauna selvatica” (art. 5 della direttiva n. 2009/147/CE sulla tutela dell’avifauna selvatica, esecutiva in Italia con la legge n. 157/1992 ). Tali divieti sono ripresi dall’art. 79, comma 2°, della legge regionale Toscana n. 30/2015.”

Così Irene Galletti, Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle Toscana.

Fonte: Movimento 5 Stelle Toscana