Montespertoli per le attività commerciali: 100mila euro in riduzione della Tari

Il Comune di Montespertoli va in aiuto alle attività commerciali. Lo fa mettendo a disposizione oltre centomila euro come riduzione della Tari. La mozione è stata votata all'unanimità in Consiglio comunale. La riduzione sarà distribuita in modo proporzionale per chi è rimasto chiuso a causa della pandemia in zona arancione e rossa, la quota più rilevante spetterà a bar e ristoranti.

"Con questo intervento vogliamo dare un segnale concreto di sostegno alle nostre attività commerciali in questo lungo e difficile momento. Infatti, dopo le altre misure messe in campo, mettiamo a loro disposizione questa importante somma dal bilancio comunale perchè per noi aiutare il commercio vuole dire avere a cuore la vitalità di una comunità" sono le parole dell'assessore al Commercio, Paolo Vignozzi.