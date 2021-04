Pozzi pubblici senza inquinanti lungo la 429: si attendono gli esami di Arpat

Arpat ha iniziato già con le richieste di 30 famiglie in merito ai campionamenti gratuiti dopo l'inchiesta Keu, che spiega come lungo il tracciato della 429 siano stati mescolati polveri sottili inquinanti per circa 8mila tonnellate lungo il tracciato tra Empoli e Castelfiorentino.

Il sindaco di quest'ultimo comune, Alessio Falorni, ha avuto un colloquio con l'amministratore delegato di Acque Fabio Trolese, del fatto che le indagini fatte sui pozzi pubblici, che afferiscono all'acquedotto, limitrofe al tracciato della 429bis, hanno dato tutte esito negativo circa la presenza di eventuali inquinanti.

Si attendono le analisi per i privati.