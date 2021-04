Scotti Rent, parla Daniele: "Pensa al tuo business, noi pensiamo alla tua mobilità"

Un sogno rimane tale anche durante la pandemia, e se le motivazioni sono forti i risultati arrivano anche nel duro momento che sta passando l'Italia intera.

Daniele Bichicchi compirà 30 anni nel 2021 con la consapevolezza di essere entrato in una squadra di lavoro che può essere considerata come una grande famiglia: quella del Gruppo Scotti.

All'interno dell'azienda 'made in Empoli' Daniele è riuscito a coltivare il suo sogno, quello di poter lavorare nel settore automotive.

Daniele, la storia di successo di Scotti Rent

Abbiamo parlato con Daniele Bichicchi, entrato a far parte del Gruppo Scotti nel 2019 e assunto a tempo indeterminato in piena pandemia, a febbraio 2021. "Appena uscito da scuola - spiega Daniele - volevo lavorare in una concessionaria ma avevo poca esperienza. Ho avuto modo di conoscere Maurizio Bellanti, sales manager di Scotti Rent e sono entrato a far parte del mondo Scotti inizialmente a partita Iva".

Come nasce e come funziona Scotti Rent?

Nel 2018 nasce il noleggio a lungo termine Scotti Rent: il servizio è disponibile e operativo in tutta la regione e oltre i confini toscani.

Siamo un team di 4 dipendenti capitanato da Maurizio Bellanti, dedicati al noleggio a lungo termine di tutti i brand.

Noi consulenti siamo disponibili a spostarci per incontrare al meglio le necessità dei nostri clienti. Scotti Rent ha le sedi aperte a Empoli e Livorno, ma il noleggio è disponibile per gran parte dell'Italia.

Cosa comprende il noleggio a lungo termine?

La formula va a togliere i pensieri a clienti privati, partita iva e aziende per i propri mezzi di trasporto. All'interno di una rata mensile sono compresi bollo, assicurazione con Kasko full, manutenzione ordinaria e straordinaria, tagliando e cambio gomme.

Il cliente deve sono pensare a mettere il carburante. Il mio motto che ripeto al cliente è: "Pensa al tuo business, noi pensiamo alla tua mobilità".

Si possono noleggiare solo auto?

No, anche veicoli commerciali con possibilità di essere allestiti. Ad esempio furgoni con celle frigo per il trasporto di beni alimentari.

Chi pronuncia il nome di Scotti sa che è una garanzia sul territorio. Il valore aggiunto che penso di avere portato è la consulenza dedicata al cliente.

Quando proponiamo il noleggio, il cliente si rivolge a noi per qualsiasi cosa che riguarda la gestione della sua vettura, soprattutto nel post vendita. I clienti sanno che possono contare su di noi per tutto quello che riguarda l'auto e i servizi dedicati.

Com'è cambiato il rapporto con il cliente durante la pandemia?

Le persone si approcciano a noi di più grazie all'online, viceversa noi ci siamo avvicinati a loro con molte altre modalità. Abbiamo la possibilità di effettuare videochiamate, così il cliente può addirittura finalizzare l'acquisto direttamente da casa. Abbiamo anche l'opportunità di portare il veicolo sanificato direttamente a casa del cliente in totale sicurezza.

Ci sono restrizioni nel venire in concessionaria?

No, nei nostri locali sono in atto tutte le precauzioni anticontagio necessarie. Le concessionarie Scotti sono regolarmente aperte dal lunedì al sabato, Scotti Rent dal lunedì al venerdì.

Daniele, sei soddisfatto di questi anni all'interno di Scotti?

Sicuramente. C'è grande benessere all'interno dell'azienda, un gruppo che conta ad oggi 16 showroom attivi tra Empoli, Fucecchio, Pontedera, Livorno, Pisa, Siena e Grosseto rappresentando undici marchi automobilistici Fiat, Fiat Professional, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Ford, Toyota, Lexus e Iveco.

Una storia che nasce a Empoli nel 1956 con la prima Autoscuola Scotti in via Leonardo da Vinci e con l’apertura della prima concessionaria in Via Curtatone e Montanara tre anni più tardi, grazie all’idea di Vasco Scotti.

Mi sento già parte di questa grande famiglia e la sensazione più bella è che si vive un rapporto alla pari. Infatti il nostro motto è: “Crediamo nel valore delle cose, nella fiducia delle persone e nella passione che da 60 anni ci guida nel nostro lavoro”

