Si trasferisce l'Urp/Protocollo del Comune di Certaldo

Sono stati completati i lavori di riqualificazione degli spazi per un importo complessivo di circa 70mila euro, oltre al budget per l'acquisto dei nuovi arredi che ammonta a circa 5mila euro. Entrando nel dettaglio, è stato eseguito un intervento di consolidamento del solaio e di rifacimento completo dell'impianto elettrico e della rete dati, oltre al recupero di pavimento e soffitti. In più è stato realizzato un servizio igienico per il personale e installato un impianto a pompa di calore per riscaldamento e raffreddamento dell'ufficio. Complessivamente sono state organizzate quattro postazioni di lavoro.