Continuano i servizi straordinari di controllo nel Fiorentino: oltre 300 persone identificate, due denunce per droga

Continuano i servizi straordinari di controllo a Firenze e provincia della Polizia di Stato, destinati anche alla verifica del rispetto della normativa di prevenzione da Covid- 19.

In meno di 48 ore i poliziotti della Questura di Firenze hanno identificato 324 persone ed hanno arrestato e denunciato, rispettivamente, un cittadino marocchino ed uno tunisino per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed hanno catturato un cittadino tunisino destinatario di ordine di carcerazione.

Il dettaglio dei controlli

Ieri pomeriggio, intorno alle ore 17, gli agenti impegnati in un servizio specifico di prevenzione e contrasto agli stupefacenti in zona Ugnano- Mantignano hanno notato un uomo, fiorentino, in via di Mantignano. Poco dopo l’uomo è stato raggiunto da un ragazzo di 19 anni di origine marocchina in bicicletta che, prima si dirigeva all’interno di un’adiacente area verde di boscaglia per poi avvicinarsi all’italiano, cedergli un involucro e ricevere in cambio del denaro. Consumato lo scambio, gli agenti sono intervenuti e hanno constato l’avvenuto spaccio di una dose di 0,85 di cocaina. Il “cliente” è stato segnalato quale assuntore per uso personale di stupefacenti, mentre il 19enne arrestato per spaccio.

Poco dopo, insieme alle unità cinofile antidroga della Questura di Firenze, la Squadra Mobile è andata a fondo della vicenda e, all’interno della boscaglia dove si era recato il 19enne hanno trovato due tende da campeggio, dentro le quali sono saltati fuori 6 involucri contenenti 5, 39 grammi di cocaina e 900 euro in contanti.

È invece scattata la denuncia a piede libero per un 22enne di origine tunisina notato ieri in viale Gori dai poliziotti mentre si muoveva a bordo di un motociclo e sottoposto a controllo. Una volta identificato, l’uomo ha tentato di darsi alla fuga, che gli è stata impedita dagli agenti, i quali hanno scoperto, nascosto dentro un calzino che indossava, 3,47 grammi circa di hashish suddivisi in 2 involucri. Nella sua casa, invece gli agenti hanno scoperto 15,22 grammi circa di hashish, suddivisi sempre in involucri, oltre ad una bilancina di precisione.

Ancora ieri gli agenti del Commissariato di Sesto sono intervenuti in zona Colonnata su richiesta di una donna preoccupata perché non vedeva da un giorno e mezzo il suo vicino di casa. Gli agenti riuscivano ad accedere all’abitazione e trovavano l’uomo di 61 anni a terra quasi in stato di incoscienza: era caduto e, essendosi già infortunato poco tempo fa, non era riuscito a rialzarsi. Chiamato subito personale del 118, l’uomo è stato trasportato a Careggi, dove è stato sottoposto alle cure necessarie.

Giovedì pomeriggio, invece, gli uomini del Commissariato di Rifredi hanno catturato un uomo di origine tunisina di 31 anni sul quale pendeva un ordine di carcerazione per il reato di falsa attestazione o dichiarazione di generalità a Pubblico Ufficiale e art. 14 co. 5ter del Testo Unico Immigrazione per un totale di 1 anno e 2 mesi di carcere.