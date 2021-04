Controlli a Pisa: multati esercizi commerciali, due denunce per droga. Assembramento di giovani in centro

Nel pomeriggio e nella serata di ieri è stato effettuato il consueto controllo straordinario del territorio che ha visto coinvolta la polizia, i carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. i controlli hanno riguardato il centro storico, la zona della stazione e il litorale. In totale sono state 81 le persone controllate, 53 veicoli e 3 esercizi commerciali. Tre le multe amministrative elevate a carico di altrettanti soggetti per il mancato rispetto delle normative antiCovid.

Intorno alle 20 il personale è intervenuto in piazza Dante, dove si era creato un preoccupante assembramento da parte di numerosi giovani che, complice il clima primaverile, stazionavano in strada. Le forze dell'ordine li hanno invitati ad osservare il corretto distanziamento sociale, a tutela della salute pubblica, ricevendo una generale collaborazione.

In zona stazione, infine, sono stati effettuati controlli con un cane antidroga della Polizia di Stato del Reparto cinofili di Firenze: tra i tanti controllati, due soggetti sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di stupefacenti: un 23enne di Calci, “puntato” dal cane poliziotto e trovato in possesso di 2,2 grammi di hashish; e un pisano 52enne, sempre fiutato dal cane e trovato in possesso di circa 5 grammi sempre di hashish.