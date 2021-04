Deve scontare una pena per droga, aveva le valigie per il Perù: arrestato un 27enne

Nel corso della prima mattinata odierna, i carabinieri di Firenze, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Firenze, hanno tratto in arresto G.M., pugliese 27enne, residente a Firenze, pregiudicato, in ordine al reato di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso a Firenze nell’anno 2013 e tratto in arresto in quella circostanza dai Carabinieri della Stazione di San Casciano.

I militari quando si sono presentati presso la sua abitazione lo hanno trovato con una valigia in mano, in procinto di partire per il Peru’, dove, a suo dire, avrebbe atteso l’esito del procedimento penale. Tratto in arresto, l’uomo è stato associato presso il Carcere di Sollicciano, ove dovrà espiare la pena di anni tre e mesi cinque di reclusione.