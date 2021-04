Inchiesta rifiuti, Potenti (Lega): "Numeri allarmanti su smaltimenti illegali, indaghi la Ecoreati"

"Gravissime notizie circa i contenuti della risposta che il Ministro per la Transizione Ecologica Roberto Cingolani ha reso durante in question time della Camera dei Deputati, in risposta alla interrogazione del collega On. Ziello (Lega). Da quanto apprendiamo, la situazione della dispersione in Toscana dei rifiuti contenenti scarti di conceria è di una vastità e gravità non immaginabili. Viene confermata la natura contaminante anche del sito dell’aeroporto di Pisa, dove l’azienda Lerose ha conferito materiali per il sedime della pista. Come ha chiarito il Ministro, è stato accertato che rifiuti liquidi e fanghi industriali contaminati venivano convogliati verso il depuratore Aquarno ed allontanati sotto forma di fanghi di trattamento dal medesimo impianto senza alcun tracciamento. Un conferimento fuori le regole di sicurezza ambientale che ammonta a circa 200 mila tonnellate l'anno. A questo sistema dobbiamo rispondere con immediata urgenza attraverso gli opportuni strumenti parlamentari. Quale membro della commissione di inchiesta sul ciclo illecito dei rifiuti annuncio che il Gruppo Lega in quella commissione di indagine chiederà l’immediata apertura di un approfondimento richiedendo gli opportuni accertamenti per individuare tutti i siti nei quali simili nefandezze nello smaltimento del cosiddetto 'Keu' si è concretizzata. La salute dell’ambiente e dei cittadini è al primo posto, e preoccupa come le istituzioni regionali abbiano taciuto per mesi prima di allertare le autorità locali e sanitarie dei pericoli che i cittadini stanno rischiando. Anche su questo aspetto accenderemo i nostri riflettori di indagine parlamentare senza tentennamenti". Lo dichiara l'On. Manfredi Potenti, deputato toscano della Lega-Salvini Premier e segretario della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti.