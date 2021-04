Lavoratori clandestini e mancato rispetto misure anti-Covid, sanzionato un kebab

Ancora prioritarie le attività di controllo eseguite dai Carabinieri del Comando di via Picasso, in collaborazione con i colleghe del locale Ispettorato del Lavoro, in città e nella provincia per assicurare il rispetto delle normative anticovid.

Diversi interventi hanno interessato le pattuglie dell’Arma nelle verifiche programmate, ma anche in estemporanee segnalazione che hanno portato, purtroppo, a sanzionare numerosi inadempienti.

In particolare presso un Kebab della periferia est della città, oltre alle violazioni amministrative attinenti il DPCM Covid riscontrate, sono stati sorpresi due lavoratori clandestini. Entrambi ed il titolare sono stati deferiti all’A.G. pratese per Violazione delle Norme sugli Stranieri, nonché disposta la chiusura temporanea del locale.