Misericordia di Montaione, Bilancio Sociale e rinnovo degli organi sociali

Il Consiglio della Misericordia di Montaione ha predisposto il Bilancio Sociale 2020, importante strumento di comunicazione interna ed esterna dell'associazione, con lo scopo di informare volontari e popolazione sulle attività, i servizi e la situazione economica.

Nell'ultima riunione del Consiglio è stato deliberato di effettuare l'assemblea delle Consorelle e dei Confratelli, per l'approvazione del bilancio 2020 e la nomina della commissione elettorale, il giorno lunedì 10 maggio alle ore 21.30 in videoconferenza.

Quest'anno è previsto anche il rinnovo degli organi sociali. Vista la situazione epidemiologica ancora critica, è stato deciso di posticipare la data per le elezioni al mese di settembre 2021.

Verrà distribuito nei prossimi giorni l'opuscolo del bilancio sociale alla popolazione. Un bilancio da oltre 1000 servizi tra ambulanza, auto e mezzo attrezzato. I ricavi ammontano a euro 82.875, i costi euro 66.431, con un avanzo di gestione di oltre 16.000 euro.

Nel 2020 alcune attività di formazione e tutte le attività di promozione sono state sospese a causa dell'emergenza sanitaria e delle restrizioni imposte per fronteggiare la pandemia di COVID.

Tra le attività sono da evidenziare:

- il progetto ASSO A Scuola di Soccorso, con le scuole di Montaione

- un corso di primo soccorso

- un corso di BLSD LAICI per la popolazione

- corsi per i volontari, in videoconferenza, sui protocolli anti COVID

Siamo sempre stati presenti sui canali social, con le nostre pagine facebook e instagram, e articoli sulla stampa locale.

Un grande impegno per le Volontarie ed i Volontari della Misericordia di Montaione per far fronte all’emergenza coronavirus:

- Controllo accessi a Villa Serena (distretto socio sanitario e RSA)

- Controllo accessi nelle giornate di pagamento pensioni presso l’ufficio postale e servizio di controllo accessi ai seggi elettorali durante le elezioni regionali

- Distribuzione mascherine chirurgiche alla popolazione

- Controllo accessi per screening COVID

La nostra associazione ha sempre avuto, per fronteggiare l'ordinario e l'emergenza, le risorse, umane ed economiche.

Non solo i rimborsi dalla ASL per i servizi effettuati, ma anche tanta generosità e solidarietà da parte della comunità, ed è giusto riversare sulla comunità questi aiuti.

In questo periodo difficile ci sono state anche persone nuove, volontarie e volontari nuovi, che si sono avvicinate alla nostra Associazione, questo è molto bello, ci fa capire quanto è importante ciò che facciamo e ciò che diamo, perché è ciò che riceviamo.

Nel 2020:

- inaugurazione nuova auto per i servizi alla comunità e

- installazione 3° postazione DAE, nella frazione di Iano, che va ad aggiungersi alle altre di Via Roma e Via di Vittorio, e proseguiremo con il progetto “Prendi a Cuore Montaione” di postazioni con defibrillatori semiautomatici sul territorio.

Un dono per i Volontari e per le persone anziane sole di Montaione, in occasione delle festività natalizie.

E’ stato fatto un dono, un piccolo pensiero a tutti i Volontari impegnati nel corso dell’anno nelle attività e nei servizi dell’associazione, donando un panettone artigianale, acquistato dalle attività produttive di Montaione, con un biglietto di auguri.

Lo stesso dono è stato fatto per le persone ultra85enni di Montaione, che all’associazione risultavano essere sole. Dei gruppi di Volontari hanno distribuito casa per casa, in divisa, il piccolo dono, ricevendo in cambio tanta gratitudine, amore e affetto dalle persone.

Fonte: Misericordia di Montaione