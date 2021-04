Pisa in duale, evento finale online per promuovere apprendistati studio-lavoro

Tutto pronto per l’evento finale di “Pisa in Duale” che si terrà online, sulla piattaforma Skymeeting, il giorno martedì 27 aprile 2021 dalle 14.40 alle 17. Nell’occasione parleremo degli esiti dei progetti ASSO, MARTA, PROMOTION, SINTETIZZARE L’APPRENDISTATO e TRIP APP che sono stati promossi nell’ultimo biennio sul territorio provinciale di Pisa per promuovere l’utilizzo del contratto di apprendistato di primo livello con il sistema duale nelle scuole superiori del territorio, con il finanziamento delle Regione Toscana tramite risorse del POR FSE 2014-2020 nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto dedicato all’autonomia dei giovani.

Saranno presenti, tra gli altri, Alessandra Nardini (Assessora Regionale Toscana all’Istruzione, Formazione e Lavoro), Miriana Bucalossi (Dirigente Regione Toscana), Giuseppe Timpanaro (Dirigente ANPAL Servizi), Stefano Terreni (Ordine dei Consulenti del lavoro di Pisa), con intermezzi a cura dell’attrice Paola Maccario.

Per partecipare all’evento, occorre iscriversi attraverso questo link: https://go.skymeeting.net/register/cescot2020/27aprile2021. Al termine della registrazione, arriverà all’utente una mail con il collegamento da cliccare all’orario di avvio della conferenza.

Per ogni necessità è possibile contattare la segreteria: info@pisainduale.it.

Pisa in Duale in sintesi

La Regione Toscana aveva finanziato cinque progetti distinti in provincia di Pisa per promuovere tra gli studenti, le aziende e i professionisti il contratto di apprendistato in duale. All’interno figurano oltre venti soggetti tra associazioni di categoria, istituti scolastici, agenzie formative, poli PTP e altro ancora: tutti insieme affinché una pratica ancora generalmente poco sviluppata possa prendere sempre più piede. Dalla scorsa estate i progetti finanziati dalla Regione dal titolo “Asso” (capofila IIS “Santoni” di Pisa), “Marta” (capofila Iti “Marconi” di Pontedera), “Promotion” (capofila It “Cattaneo” di San Miniato), “Sintetizzare l’apprendistato” (capofila Itcg “Fermi” di Pontedera) e “Trip App” (capofila Ipsar “Matteotti” di Pisa) sono confluiti in un unico contenitore, dal titolo “Pisa in Duale”: il sito web www.pisainduale.it, un canale Youtube con nove webinar mirati, venti interviste e una presenza costante sui social media punta a far conoscere sempre più l’apprendistato in duale, molto diffuso in Germania e in altri Paesi europei. Tra gli strumenti realizzati anche la web appo "induale.it", che mira a far incontrare ancora meglio studenti e aziende desiderose di intraprendere assieme questa avventura.

Questo sistema permette allo studente di seguire sia lezioni in classe che formazione in azienda, lavorare con il contratto di apprendistato e contemporaneamente ottenere un titolo di studio, dalla qualifica professionale fino anche al diploma di scuola secondaria superiore oppure la laurea. Tantissimi i vantaggi per tutti: il giovane apprende un lavoro, percepisce uno stipendio per il suo operato, nel frattempo si qualifica; il datore di lavoro forma una persona pensando in prospettiva, ottenendo fin da subito indubbi vantaggi, anche a livello fiscale.

Fonte: Pisa in Duale