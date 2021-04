Covid, chiusa per tre giorni la scuola media Pascoli di Cascina

La scuola secondaria Giovanni Pascoli di Cascina resterà chiusa per tre giorni, in via precauzionale, a causa di alcuni casi di positività al Covid-19 riscontrati tra alunni e docenti, all'interno di una classe.

Da domani, lunedì 26 aprile fino al 29 aprile la scuola media sarà chiusa per le operazioni di sanificazione, in attesa di conoscere anche i risultati ufficiali dei tamponi in via di esecuzione da parte della Asl.

La scuola media Pascoli fu già chiusa, a causa del Covid, lo scorso ottobre per un episodio analogo. Per tutte le classi dell'istituto da domani sarà attivata la didattica a distanza.