Accademia Belle Arti, inaugurazione dell'anno accademico a Firenze

Domani, martedì 27 aprile l'Accademia di Belle Arti di Firenze inaugurerà l'anno accademico 2020-2021 con una cerimonia che per la prima volta, a causa dell'emergenza sanitaria, si svolgerà nel secondo semestre e in modalità virtuale.

La giornata inizierà con i saluti di benvenuto del presidente Carlo Sisi che nel suo discorso illustrerà anche le iniziative messe in campo durante i mesi dell’emergenza pandemica.

Quindi prenderanno la parola per un breve intervento le autorità cittadine e, a seguire, Ilaria Moscardi, membro della Consulta degli studenti – organo di rappresentanza degli iscritti.

Chiuderà la prima parte della giornata il direttore Claudio Rocca, che, nel suo discorso inaugurale, traccerà un bilancio dell’anno appena trascorso e delineerà le prospettive per il prossimo triennio.

La cerimonia vedrà, nella sua seconda parte, la tradizionale proclamazione degli accademici d’onore - quest’anno collegati da remoto - a cura della docente e storica dell'arte Susanna Ragionieri.

A ricevere il titolo saranno Maria Gloria Bicocchi, fondatrice del centro fiorentino di Videoarte, Art/tapes/22; lo scultore messicano Enrique Carbajal Gonzàlez (Sebastian), noto per le sue sculture monumentali; Sandro Chia, pittore fiorentino, esponente della nuova Transavanguardia italiana e allievo illustre dell'Accademia. Accanto a lui ancora due pittori fiorentini: Maria Novella Del Signore, figlia – insieme a Maria Gloria Bicocchi – del pittore Primo Conti, fra i Maestri di pittura dell'Accademia. Con lei Riccardo Guarneri, anch’egli con un trascorso di docente di pittura in Accademia, dove insegnò fino al 2003. Infine sarà proclamato accademico d’onore anche lo scultore Chen Wenling, Leone d'Oro alla Biennale di Venezia del 1999 e fra i dieci artisti di punta della scena cinese contemporanea. Chen Wenling sarà il secondo artista cinese ad ottenere il titolo onorario.

Chiuderà la giornata un messaggio del critico d'arte, Achille Bonito Oliva.

L’inaugurazione dell’anno accademico sarà trasmessa in diretta canale YouTube e sulla pagina Facebook dell'Accademia a partire dalle ore 10.30.

Fonte: Ufficio Stampa