Bekaert, Fiom chiede un incontro alle istituzioni

Venerdì abbiamo ricevuto una lettera dai lavoratori Bekaert. Chiedono a noi e alle istituzioni locali di attivare un tavolo per trovare una soluzione occupazionale alla vertenza.

Sono ancora in 120 gli operai in cassa integrazione che, salvo novità, saranno licenziati il 4 maggio prossimo. Una fine che non meritano, sancita da un accordo che la Fiom Cgil non ha condiviso.

Abbiamo risposto chiedendo ai Sindaci dei comuni del Valdarno fiorentino e aretino, alla Città Metropolitana e alla Regione Toscana, un incontro da convocare già questa settimana per tentare di evitare l'irreparabile e costruire garanzie occupazionali.

La nostra posizione da giugno 2018 non è mai cambiata, deve esserci una soluzione per tutti.





Fiom Cgil Firenze