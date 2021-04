Fibra ottica per 24 scuole di Scandicci

A Scandicci le tre secondarie di primo grado Fermi, Rodari, Spinelli e le due primarie Marconi e Gabbrielli sono le prime scuole interessate dai collegamenti con fibra a partire dalle ultime settimane di aprile, mentre nei giorni immediatamente successivi la banda larga per internet veloce arriverà alle primarie Pettini, XXV Aprile, Toti, Campana, Pertini, ai nidi Stacciaburatta, Girandola, Bianconiglio, ai servizi Ciari e Makarenko (la Turri ha già il collegamento con banda larga), alle scuole d’infanzia Mirò, Marciola, Rinaldi e Turziani (con Adsl veloce a 50Mbs), Montalcini, Calvino e Campana.

I collegamenti con banda larga nelle scuole rientrano nel piano di estensione della fibra a 38 sedi distaccate del Comune, dopo il passaggio dei servizi di connettività a Wind3 a seguito di procedura concorrenziale su portale Consip.

“Abbiamo scelto di dare priorità alla connettività veloce nelle scuole rispetto alle altre sedi distaccate – dice il Vicesindaco e assessore alle Opere pubbliche Andrea Giorgi – sia per la nostra regola di dare precedenza agli interventi di riqualificazione e di innovazione nell’edilizia scolastica, sia per l’importanza che hanno i collegamenti affidabili e veloci con banda larga per le scuole, in questo particolare periodo in cui è fondamentale garantire le migliori forme possibili di didattica con modalità innovative”.

Nelle scuole e nelle sedi comunali interessate dal piano di collegamento con internet veloce la connessione sarà con fibra ottica a banda ultralarga (con velocità da 100 Mbs fino a 1Gbs) con modalità Ftth Fiber to the home (ovvero con la posa della fibra anche nel cosiddetto ultimo miglio).

“La fibra porta con sé connessioni molto più veloci e affidabili, per questo motivo la banda ultralarga è un importante passo avanti per le nostre scuole e i nostri servizi – dice l’assessora alla Pubblica istruzione Ivana Palomba - la scuola e l’educazione sono basate su contatti tra alunni, studenti, docenti, educatori e famiglie, ma in questo periodo è chiaro quante opportunità offrano alle attività didattiche le migliori connettività con la rete: non solo in questi mesi è stata fondamentale la didattica a distanza, ma ormai da alcuni anni molte classi fanno uso di Lavagne interattive multimediali Lim, oltre che dei tablet per alunni e studenti”.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa