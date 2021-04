Metrocittà, convocati il Consiglio e la Conferenza

Il Consiglio e la Conferenza Metropolitani sono stati convocati dalla Vice Sindaco metropolitano Brenda Barnini mercoledì 28 aprile 2021 rispettivamente alle ore 9 e alle ore 10, in modalità videoconferenza.

All'ordine del giorno l'adozione dello schema del Rendiconto della gestione anno 2020 sul quale, alle alle ore 10, si esprimerà la Conferenza metropolitana. Quindi: approvazione del rendiconto della gestione anno 2020,variazioni al Bilancio di previsione 2021-2023 e al Documento unico di programmazione 2021–2023, spese per la messa in sicurezza della sr302 Brisighellese-Ravennate, della Sp 79 “Llucardese” nel comune di Montespertoli e per la Sp 70 “Imprunetana per Pozzolatico”.

Il Consiglio prenderà in esame la situazione della società partecipata Florence Multimedia, l'aggiornamento del Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni, il nuovo statuto della Fondazione istituto tecnico superiore M.i.t.a. (Made in italy tuscany academy), i percorsi di inclusione sociale tramite un progetto di formazione e orientamento al lavoro di persone fragili o rese tali dalla pandemia. In programma anche l'approvazione del sesto “Accordo tra Regione Toscana e pubbliche amministrazioni

della regione toscana aderenti alla rete Re.a.dy per rafforzare la collaborazione tra le Pp.aa. e promuovere l’adesione alla rete Re.a.dy sul territorio della Regione Toscana”, un documento per la “politica delle acquisizioni e della implementazione del patrimonio” in Palazzo Medici Riccardi, l'accordo di programma tra Regione Toscana, Metrocittà Firenze, Comuni di Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino, Empoli e Vinci per la progettazione esecutiva e realizzazione della nuova viabilità di collegamento tra la Ss 67 “Tosco-Romagnola” e la Sp 106 “Provinciale limitese”, tra Montelupo Fiorentino, in località Fibbiana, e Capraia e Limite.

L'Assemblea di Palazzo Medici Riccardi dovrà deliberare anche sul “Regolamento per la disciplina e gestione delle sponsorizzazioni”; la convenzione tra Regione, Metrocittà e Comune di Borgo San Lorenzo regolante impegni ed obblighi derivanti dalla realizzazione di una variante alla Ssr 302 per la soppressione del pl km 39+852 della linea Firenze Campo di Marte – Faenza nel comune di Borgo San Lorenzo; l'addendum all’accordo quadro tra Csavri (Centro servizi di Ateneo per la valorizzazione della ricerca e la gestione dell’incubatore), Fri (Fondazione per la ricerca e l’innovazione), Comune di Firenze, Nana bianca, Impact Hubssati (scuola di scienze aziendali e tecnologie industriali) sottoscritto dalla Camera di commercio di Firenze; il Por Fesr 2014-2020 relativo alle "Reti di percorsi ciclopedonali nell'area della Piana fiorentina", con l'approvazione dell'atto integrativo dell'accordo di programma sottoscritto nel 2018.

Fonte: Città metropolitana di Firenze - Ufficio stampa