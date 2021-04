Officina Mps, 100 percorsi formativi gratuiti per le startup

OfficinaMPS, il laboratorio permanente per le startup di Banca Monte dei Paschi di Siena, apre il campus dedicato ai propri iscritti, rispondendo alle esigenze formative rilevate anche dal recente studio condotto da SWG su “i nuovi bisogni delle startup italiane”.

Il continuo rinnovarsi di questa tipologia di aziende, per loro stessa natura in continua evoluzione, ha evidenziato la necessità per le figure chiave di formarsi su temi specifici come comunicazione, marketing e networking. Tematiche che interessano trasversalmente tutte le tipologie di startup e per le quali è forte il bisogno di individuare un supporto formativo valido ed efficace.

Proprio per affiancarle concretamente, OfficinaMPS ha deciso di offrire gratuitamente alle prime 100 startup iscritte alla Community che aderiranno all’iniziativa, un percorso formativo completo, costituito da 10 corsi per un totale di 100 ore di formazione.

Per farlo, in un momento in cui la formazione in presenza è fortemente limitata dalle normative legate all’emergenza sanitaria per la pandemia da CoVid-19, OfficinaMPS ha scelto di collaborare con una delle startup già facenti parti della propria Community, ovvero Lacerba.io, che fornirà la piattaforma tecnologica e i corsi previsti.

Lacerba è nata nel 2015 con la volontà di creare un mezzo semplice ed efficace per colmare il vuoto di competenze digitali in Italia. Per conseguire questo obiettivo si è specializzata nella realizzazione di percorsi di formazione online in alta qualità e nello sviluppo di tecnologie a supporto dell’e-learning, collaborando a stretto contatto con Università, grandi corporate e startup innovative al fine di evolvere costantemente.

Ad oggi oltre 80.000 persone hanno appreso nuove competenze su Lacerba, e diverse aziende leader del proprio settore si affidano alla sua piattaforma per far crescere i propri talenti.

In totale saranno diecimila le ore di formazione gratuite su OfficinaMPS Campus, un’iniziativa che si presenta come una learning & developement experience all'interno di un ambiente in grado di integrare formazione sincrona e asincrona, case history ed esercizi pratici.

Al completamento di ogni modulo e di ogni corso, superato un esame finale, verrà rilasciato un attestato direttamente condivisibile sulle piattaforme social più diffuse per ampliare il proprio curriculum online.

Visto l’alto grado di specializzazione delle nuove imprese e le diverse professionalità all’interno delle startup, in fase di iscrizione sarà possibile assegnare ai propri collaboratori i singoli corsi e distribuire così la formazione su più persone dell’azienda.

Michele Di Blasio, CEO di Lacerba ha detto: “In questo periodo di grande incertezza la capacità di mettere a terra competenze digital sempre più avanzate è l’arma che può consentire alle aziende, startup in primis, di ribaltare i rischi in opportunità di crescita e di sviluppo. D’altra parte, da imprenditori, sappiamo bene quanto sia spesso complesso, a prescindere dalla pandemia, dedicarsi full time a percorsi di formazione tradizionale. Per questo abbiamo accolto con entusiasmo la partnership con OfficinaMPS, con cui abbiamo costruito un’esperienza di studio flessibile e ottimizzata, che consenta ai membri del network di crescere al proprio ritmo e secondo le proprie priorità.”

Luca Grassis, Responsabile di OfficinaMPS ha commentato: “L’idea di OfficinaMPS Campus nasce per rispondere ad un reale bisogno emerso quando, a inizio anno, ci siamo chiesti in che direzione il nostro programma per le startup si sarebbe dovuto sviluppare per essere vicino alle esigenze nostra Community. La formazione era un tema che già faceva parte delle nostre progettualità e grazie al continuo scouting sulle startup iscritte al nostro programma, siamo stati in grado di identificare in Lacerba un partner che ci ha permesso di trovare una soluzione che coniuga il bisogno di formazione delle aziende con quello del distanziamento sociale, costruendo un’iniziativa dalle startup per le startup. Sviluppare percorsi formativi pratici, su temi attuali e utili per le startup, è solo la prima delle iniziative che metteremo in atto quest’anno, in attesa di poter tornare a “fare Network” che rappresenta il vero, grande obiettivo che OfficinaMPS si è posta e che la pandemia non ci ha permesso di sviluppare come avremmo voluto.

Per usufruire dei corsi di OfficinaMPS Campus è necessario essere iscritti alla Community su www.officina.mps.it.

Le startup già registrate al sito potranno trovare il modulo di adesione da compilare online direttamente nell’area riservata, mentre le nuove startup interessate dovranno prima procedere con la registrazione alla Community presentando la propria startup in pochi clic, e successivamente effettuare l’iscrizione al Campus di OfficinaMPS.

Fonte: Ufficio stampa