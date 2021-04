Canottieri Comunali Firenze, tre podi all'International Race

All’Idroscalo di Milano si sono disputate le gare dell’International Race, primo appuntamento internazionale della stagione di canoa velocità.

Appuntamento attesissimo e partecipatissimo, che ha visto la presenza di una settantina di società tra italiane e europee, rappresentate da oltre cinquecento atleti.

In questo contesto di competizione ad altissimo livello, dove è sceso in acqua anche il team della nazionale italiana, la Canottieri Comunali Firenze ha centrato la bellezza di tre podi.

Due sono arrivati dal K2 formato da Andrea Biagini e Niccolò Biondo, vincitori delle gare sui 500 e sui 1000 metri, capaci di infliggere anche distacchi notevoli agli avversari.

Un altro podio, stavolta d’argento, l’ha portato a casa Andrea Biagini, secondo sulla distanza dei 500 metri con il K1. Sesto, nella stessa gara, Niccolò Biondo.

Lontano dalle medaglie ma prestazione comunque positiva per Guido Conciarelli, quinto in K1 in finale B, che ha dovuto vedersela con gli atleti della squadra nazionale italiana e con almeno tre stranieri.

“Sono molto soddisfatto - spiega Marco Guazzini allenatore della squadra olimpica, la trasferta milanese è andata davvero bene e i risultati premiano un lavoro importante che portiamo avanti da mesi.

Molto belle le gare del K2 Biagini - Biondo. Nelle batterie si sono confrontati con equipaggi stranieri che avevano messo a segno tempi simili ai loro ma poi, in finale, hanno dimostrato una netta superiorità lasciando distacchi importanti.

Andrea Biagini ha fatto un grande salto con il K1, dimostrando una bella crescita a livello atletico e tecnico ma anche di concentrazione.

Guido Conciarelli è andato bene sui mille metri - conclude Guazzini. Ha gareggiato in batterie difficilissime per livello e selezione, quindi la finale B rappresenta comunque un bel traguardo”.

Fonte: Ufficio Stampa