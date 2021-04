Imu bassa se affitti commerciali vengono ridotti, proposta accettata in Consiglio comunale

Il Consiglio Comunale di Empoli, nella seduta di ieri, lunedì 26 aprile, ha approvato la delibera proposta dalla Giunta Barnini che prevede di confermare anche per l’anno 2021 l’abbattimento - introdotto nell’anno 2020 - dell’aliquota IMU per i possessori di immobili accatastati in categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe) affittati a soggetti che vi esercitano attività d'impresa. L’abbattimento può arrivare fino all’azzeramento.

L’IMU viene abbassata a condizione che il possessore riduca i relativi canoni di locazione, in considerazione della necessità di sostegno a favore di particolari categorie di attività colpite dalla crisi.

«La riduzione dell'IMU – ha detto il sindaco Brenda Barnini – vuol essere una forma incentivante per i proprietari dei fondi che riducono l'affitto ai locatari. Lo avevamo già fatto lo scorso anno e sono stati 130 i soggetti che hanno aderito a questa possibilità riducendo l'affitto su altrettanti fondi commerciali. È uno dei sostegni ai commercianti anti crisi da Covid. A questo come abbiamo già avuto modo di spiegare ci sarà anche il totale azzeramento della Tari, sia nella parte variabile sia fissa».

Questo provvedimento è stato approvato con un’ampia maggioranza: favorevoli i gruppo del Partito Democratico e Questa è Empoli, oltre a Buongiorno Empoli; astensione della Lega; contrario il gruppo di Fratelli d’Italia; assente il Movimento 5 Stelle.

L’abbattimento dell’aliquota è modulato come segue:

riduzione del canone di locazione del 50% o superiore: Aliquota IMU da applicare pari a 0,00%; riduzione del canone di locazione compresa tra 40% e 49,99%: Aliquota IMU da applicare pari a 0,2175%;

riduzione del canone di locazione compresa tra 30% e 39,99%: Aliquota IMU da applicare pari a 0,435%;

riduzione del canone di locazione compresa tra 20% e 29,99%: Aliquota IMU da applicare pari a 0,6525%;

riduzione del canone di locazione inferiore al 20%: nessuna riduzione prevista, da applicare aliquota ordinaria pari a 0,87%.

Altre informazioni:

l'agevolazione si applica a partire dalla data di riduzione del canone e in base ai mesi per cui essa si protrae; occorre presentare un’autocertificazione su apposita modulistica predisposta dal Servizio Tributi del Comune di Empoli, corredata della documentazione dimostrativa della riduzione del canone e della data di inizio di riduzione dello stesso, entro e non oltre il 16/12/2021 (termine perentorio); l’agevolazione prevista è applicata in sede di determinazione del saldo IMU 2021.

Nei prossimi giorni il Servizio Tributi predisporrà la modulistica presente sul sito del Comune di Empoli (sezione IMU) aggiornando il modulo 2020 al 2021.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa