Inchiesta rifiuti, la Lega: "Coinvolto Green Parka Pontedera, inquinate le falde acquifere?"

Le indagini svolte dalla DDA di Firenze vedono coinvolta la lottizzazione che prende il nome di “Green Park”a Pontedera dove sarebbero state versate circa 5.000 tonnellate di materiali altamente inquinanti derivanti dal trattamento di fanghi prodotti dalla lavorazione di pelli animali.“Nei pressi della lottizzazione scorre il fiume Arno–commenta Rebecca Stefanelli, capogruppo Lega in consiglio comunale -chi ci garantisce che questi materiali non abbiano inquinato anche le falde acquifere?”La Lega ha già depositato due interrogazioni per fare luce sulla questione chiedendo innanzi tutto se sono stati effettuati rilievi sulle falde acquifere e inoltre in quali cantieri cittadini sono state coinvolte le aziende che hanno eseguito i lavori al “Green Park”. Solo con una mappatura puntuale saremo in grado di escludere ulteriori contaminazioni.

“Ci auguriamo che non vi siano altri siti inquinati, ma al momento non possiamo escluderlo.Al prossimo Consiglio Comunale chiederemo anche l’istituzione di una commissione d’indagine che periodicamente riferisca in maniera trasparente al Consiglio e a tutti i cittadini gli impatti che questa inchiesta sta avendo sul nostro territorio.”