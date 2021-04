La scuola riparte, incontro del 'Ferraris-Brunelleschi' con Giuseppe Grattacaso

Sabato 24 aprile 2021 gli alunni delle classi, 1D,1E,1G,1H,2E,2G dell’I.I.S. “G. Ferraris - F. Brunelleschi” di Empoli, con i docenti hanno incontrato in remoto lo scrittore, Giuseppe Grattacaso autore del libro “Foto di classe”. La scuola della ripartenza raccontata dall’ultimo banco.

150 studenti interessati e curiosi hanno partecipato attivamente all’incontro. Due ore di condivisione e di crescita importanti in una scuola come afferma l’autore “…traballante e impaurita che si è ritrovata protagonista della cronache nazionali riscoprendosi luogo dell’incontro e della crescita…”. Una Scuola però che non si è arresa, che ha lottato e continua a lottare per nutrire lo spirito degli studenti e infondere loro fiducia e speranza nel futuro. Testimonianza di tutto ciò è l’incontro di sabato 24 aprile.

Come afferma Antonio Tabucchi: "Le finestre, a volte, non hanno imposte: si aprono su orizzonti ben più larghi di quelli reali."

Noi docenti e studenti del “Ferraris-Brunelleschi” ci stiamo provando.