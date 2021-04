Montespertoli, Consiglio comunale: in approvazione il Rendiconto 2020

Il Presidente Andrea Migliorini ha convocato per il giorno giovedì 29 aprile 2021, alle ore 21.15, il Consiglio Comunale di Montespertoli.

Tra i punti all'ordine del giorno c'è l'approvazione del Rendiconto 2020, agevolazioni sulla Tari e sul suolo pubblico, l'approvazione definitiva del piano attuativo di Poggio a Sala e la modifica del Piano Triennale delle Opere Pubbliche.

Ordine del giorno della seduta:

1. Approvazione verbali sedute del 25 marzo e del 20 aprile 2021;

2. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco;

3. Comunicazioni di prelevamento dal Fondo di Riserva;

4. Mozione presentata dal gruppo consiliare Progetto Montespertoli in merito all’estensione dei sostegni ad attività private di sport, fitness ed affini;

5. Ordine del Giorno presentato dai consiglieri Farina, Brandi, Francalanci ed Haeusl del Gruppo Consiliare Vivo Montespertoli, ad oggetto: “Condanna per le dichiarazioni fatte da un Senatore della Repubblica Italiana sull’Arabia Saudita”;

6. Riduzione degli organismi collegiali anno 2021 - art. 96 d.lgs. 267/2000;

7. Regolamento di polizia mortuaria. Modifiche;

8. Regolamento per il rilascio della concessione degli spazi sosta personalizzati ai titolari del contrassegno parcheggio disabili - Delibera consiliare 101/2012. Modifica ufficio competente;

9. Proposta di modifica dello statuto della società partecipata "Consiag Spa". Approvazione;

10. Approvazione della proroga dei termini di pagamento del canone unico patrimoniale e del canone unico mercatale per l’anno 2021;

11. Approvazione dell’esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l’occupazione stagionale di suolo pubblico;

12. Tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione del piano delle riscossioni 2021 e delle relative determinazioni;

13. Accorpamento al demanio stradale ex art. 31, comma 21, legge 448/1998 aree costituenti porzioni sede stradale Via Trecento, Via G. di Vittorio, Via Pio la Torre

14. Piano attuativo con contestuale variante urbanistica per la riperimetrazione del comparto cr/p n. 1/3 “Poggio a Sala”. Approvazione;

15. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio2021-2022-2023. Variazioni

16. Terzo aggiornamento della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2021 – 2022;

17. Modifica al programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale dei lavori pubblici relativo all’annualità 2021;

18. Approvazione rendiconto della gestione per l'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 227 del d. lgs 267/2000.

19. Variazioni al bilancio di previsione 2021/2023 ai sensi dell'art 175 del D.lgs 267/2000, anche con applicazione di quote dell'avanzo 2020 vincolato;

La seduta si svolgerà in videoconferenza e potrà essere visibile alla cittadinanza sul canale YouTube del Comune di Montespertoli.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa